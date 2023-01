Theradiag : Biosynex détient 68% du capital après son OPA (AMF)

" La société Biosynex détient 9 032 820 actions Theradiag représentant autant de droits de vote, soit 68,86% du capital et au moins 68,56% des droits de vote de cette société " : c'est ce qu'annonce l'AMF (Autorité des marchés financiers) le 16 janvier, après qu'Euronext lui a " fait connaître " qu'au 12 janvier, " date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l'offre publique d'achat " de Biosynex, " elle a reçu en dépôt 2 826 997 actions " Theradiag. " L'offre a donc une suite positive " conclut l'Autorité.



Biosynex, spécialiste du monitoring des biothérapies, a lancé fin septembre 2022 une OPA sur le capital de Theradiag, spécialiste du développement, de la production et de la commercialisation de diagnostics in vitro. Biosynex était déjà actionnaire de Theradiag à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote.



Le titre Theradiag, qui s'est envolé à 2,30 euros le jour de l'annonce de l'OPA, s'échange désormais 2,29 euros, en hausse de plus de 35% sur six mois et de plus 13% sur un an. Le titre Biosynex est en hausse de 3,50% à 13,62 euros.



Theradiag a fait part ce matin d'un chiffre d'affaires annuel 2022 de 12,2 millions d'euros, en croissance de 9,7%. La société spécialisée dans le diagnostic in vitro a réalisé 55% de son chiffre d'affaires à l'étranger, contre 52% en 2021. L'activité Théranostic affiche de nouveau une solide croissance sur l'année avec une progression de chiffre d'affaires de 0,1%, en dépit de moins d'instruments vendus par Theradiag en 2022. Cette activité représente, comme, en 2021, 52% des ventes de la société. La part de cette activité réalisée à l'étranger progresse et atteint 68% en valeur contre 65% en 2021.