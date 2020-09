Theradiag : La société française Theradiag lance un test antigénique en France pour le dépistage de la Covid-19 en moins de 15 minutes

Regulatory News:

Theradiag (Paris:ALTER), société française spécialisée dans les tests de diagnostic des maladies auto-immunes et infectieuses, annonce aujourd’hui la commercialisation d’un test antigénique dédié au dépistage de la COVID-19, marqué CE.

Suite à la publication au Journal Officiel du 16 septembre 20201 de l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, les tests antigéniques sont désormais officiellement approuvés pour le dépistage de la COVID-19 en France pour les patients asymptomatiques, afin notamment de décharger les laboratoires de biologie médicale de certaines patientèles.

Le test antigénique : un nouvel outil diagnostique pour lutter contre la COVID-19

Les tests antigéniques sont réalisés, comme les tests RT-PCR, avec un écouvillon pour prélever un échantillon par voie nasopharyngée.

L’échantillon est ensuite directement analysé sur le lieu de réalisation du test, sans nécessité d’équipements et de main d’œuvre spécifiques. Avec un résultat délivré en moins de 15 minutes après le prélèvement, ce test détecte la présence de protéines du virus ou de fragments de virus SARS-CoV-2, à la différence des tests RT-PCR qui déterminent la présence de matériel génétique (ADN, génome, …) appartenant au virus.

Ce test a été développé par un partenaire espagnol de longue date de Theradiag, CerTest Biotec, spécialiste de la détection directe de pathogènes respiratoires en tests rapides.

Theradiag : le spécialiste français du diagnostic réalisé en laboratoire

Fondée en 1986, Theradiag est une société spécialisée dans le développement de diagnostics permettant de mesurer l’efficacité des traitements, et particulièrement des biothérapies, dans les maladies auto-immunes et le cancer : les théranostics (thérapie + diagnostic), dans lesquels Theradiag se positionne en leader mondial.

Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place un traitement personnalisé pour chaque patient, en contrôlant l’efficacité du traitement et en anticipant les éventuels effets secondaires inhérents aux biothérapies. Theradiag s’inscrit dans une démarche de médecine personnalisée afin d’individualiser et d’adapter chaque traitement aux besoins spécifiques de chaque patient.

La commercialisation de ce test antigénique s’inscrit dans l’engagement de Theradiag pour la lutte contre la COVID-19 initiée dès le mois d’avril 2020, avec le développement de tests sérologiques, qui détectent les anticorps spécifiques de la COVID-19 chez les patients. Ce nouveau test vient donc compléter la panoplie de tests de Theradiag pour le diagnostic de la COVID-19.

« La reprise actuelle des contaminations par la COVID-19 engendre un besoin accru de tests diagnostiques rapides et efficaces. Avec la commercialisation en France de ce test antigénique, Theradiag entend confirmer et accroître son soutien aux patients et aux autorités de santé dans la lutte contre cette pandémie. » conclut Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag.

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans. Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques.

Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs.

www.theradiag.com

1 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277

