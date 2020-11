Theradiag : Situation au 31 octobre 2020

Déclaration du nombre d'actions et des droits de vote au 31 octobre 2020

Croissy-Beaubourg, le 5 novembre 2020, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747,

Mnémonique : ALTER), est une société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic.

Publication du nombre d'actions composant le capital social et du nombre total de droits de vote (Article L.233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote composant le capital théoriques Au 31 octobre 2020 8 714 590 8 763 171

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l'origine de tests de 'Théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l'individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Theradiag NewCap NewCap Bertrand de Castelnau Communication financière et Relations médias Directeur Général Relations Investisseurs Nicolas Mérigeau Tél. : 01 64 62 10 12 Sandrine Boussard-Gallien Tél. : 01 44 71 94 98 contact@theradiag.com Quentin Massé nmerigeau@newcap.fr Tél. : 01 44 71 94 94 theradiag@newcap.eu

