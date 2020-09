Theradiag : annonce la création d'un nouvel établissement à Tours

Regulatory News:

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce la création d’un nouvel établissement à Tours.

Dans la continuité de son partenariat avec l’Université de Tours annoncé en juillet concernant un accord spécifique de licence exclusive portant sur la fabrication de protéines virales du Covid-19 et un accord de collaboration globale, Theradiag a souhaité s’établir localement en Région Centre Val de Loire et a donc créé un établissement secondaire à Tours. Celui-ci renforcera la collaboration déjà établie et permettra d’accompagner les développements prévus avec l’Université de Tours et l’environnement technico-économique tourangeau, en particulier certains projets de Recherche et Développement de Theradiag. Cet établissement sera en lien direct avec les infrastructures existantes et les équipes en place au siège de la société basé à Croissy-Beaubourg.

Les efforts conjoints des différentes structures permettront notamment à Theradiag de disposer de nouvelles sources de matières premières et d’envisager de nouveaux débouchés de type bioproduction. Hébergé dans un premier temps dans la pépinière Start’inbox, cet établissement sera doté de moyens humains au fur et à mesure du développement des activités.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente : « Theradiag est tournée vers l’avenir sur plusieurs axes stratégiques. Afin de progresser et nous développer encore plus dans notre activité de monitoring des biothérapies, nous sommes heureux d’annoncer cette création d’un établissement en région tourangelle. L’environnement académique est particulièrement favorable avec des équipes engagées et des professeurs de renom spécialisés dans le domaine des biomédicaments. Ce nouveau site sera structurant pour nous et créera un environnement de travail favorisant encore davantage la collaboration et l’innovation, permettant entre autres le design et la fabrication d’anticorps monoclonaux. »

***

Prochaine conférence financière à laquelle Theradiag participe :

1er octobre 2020 : Séminaire Digital Portzamparc BNP Paribas Santé/Biotech

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans. Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200923005640/fr/