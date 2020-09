Theradiag : annonce le lancement d'une nouvelle gamme automatisée de tests destinés au monitoring des biothérapies sur l'IDS-iSYS

Regulatory News:

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible au PEA-PME en France), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, a le plaisir d'annoncer le lancement de quatre nouveaux tests destinés à être utilisés sur l'analyseur automatisé IDS-iSYS. Ces tests ont été développés par Theradiag pour répondre au marché du monitoring des biothérapies, en forte croissance.

Les quatre kits de tests i-Tracker® (i-Tracker® Infliximab, i-Tracker® Anti-Infliximab, i-Tracker® Adalimumab et i-Tracker® Anti-Adalimumab) ont été préalablement lancés sur l’i-Track10®, un analyseur fabriqué par IDS pour Theradiag.

Au cours des six mois écoulés depuis le lancement par Theradiag, les tests ont suivi la procédure de validation sur l'analyseur IDS-iSYS dans l'objectif de les mettre à la disposition de la base installée d’analyseurs d’IDS-iSYS dans les pays acceptant le marquage CE.

À propos du monitoring des biothérapies

Les biothérapies avec par exemple l'infliximab et l'adalimumab ont révolutionné le traitement des maladies inflammatoires telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Un nombre significatif de patients peuvent encore connaître une non-réponse au traitement ou une perte de réponse au fil du temps.

Le monitoring des biothérapies apporte des informations utiles à la prise de décision thérapeutique dans le but d'optimiser la réponse au traitement et réduire la surexposition médicamenteuse. Ce suivi fait partie intégrante de nombreuses recommandations cliniques. On estime à environ 2 millions le nombre de patients dans le monde traités par Infliximab et Adalimumab.

À propos des tests i-Tracker®

Les tests i-Tracker® sont les premiers tests automatisés en random access CLIA (Chimiluminescence) pour le monitoring des biothérapies et donnent des résultats précis dans un délai très rapide permettant un ajustement immédiat du traitement par les cliniciens.

Le dosage des médicaments mesure les niveaux sériques et plasmatiques des biothérapies employées dans le traitement de nombreuses pathologies inflammatoires chroniques. Les dosages anti-médicaments permettent de mesurer la quantité d'anticorps qu'un patient peut développer contre un médicament, entraînant une diminution de l'efficacité du traitement. Les tests sont validés aussi bien au niveau des molécules princeps que des biosimilaires. Ils sont calibrés sur les standards internationaux de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Bertrand de Castelnau, Directeur général de Theradiag, a déclaré : « Theradiag a été la première à introduire l’approche en random access et la technologie CLIA pour sa gamme destinée au suivi thérapeutique des biothérapies. Nous sommes ravis de mettre ces produits à la disposition des nombreux utilisateurs d'IDS-iSYS. L'accès à cette vaste base installée contribuera à la diffusion de cette approche pour le bien-être des patients. »

Jaap Stuut, Président-Directeur Général d'IDS, a ajouté : « Nous sommes heureux de constater que la validation de ces marqueurs de suivi des biothérapies s'est déroulée avec succès. IDS détient des droits de distribution pour ces tests sur un certain nombre de marchés clés. La mise à disposition de ces tests à notre base de clients est une étape décisive de notre stratégie de distribution. Ces tests viennent en complément de la priorité constante que nous accordons aux maladies auto-immunes, le monitoring des biothérapies étant souvent réalisé par les mêmes équipes d'immunologie. »

Calendrier financier de Theradiag :

- Résultats du premier semestre 2020, lundi 21 septembre 2020

À propos d'IDS

IDS est un spécialiste des solutions de diagnostic in vitro sur le marché des laboratoires cliniques. IDS développe, fabrique et commercialise des tests immunologiques innovants et des technologies automatisées d'immunoanalyseurs afin d'améliorer les résultats du diagnostic pour les patients.

IDS dont le siège social est situé à Boldon au Royaume-Uni est cotée sur l'Alternative Investment Market de la Bourse de Londres. Site internet: www.idsplc.com

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans. Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

