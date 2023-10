Theradiag: croissance de 20% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023

Le 11 octobre 2023 à 18:20 Partager

Theradiag affiche un chiffre d’affaires à 9,9 millions d'euros au 30 septembre 2023, en hausse de 11% sur un an. La société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic a réalisé au troisième trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros contre 2,6 millions d’euros au troisième trimestre 2022, soit une croissance de +20%, soutenue principalement par l’activité Diagnostic In Vitro (IVD) qui progresse de +44%. Le niveau de trésorerie à fin septembre 2023 reste maîtrisé et atteint plus de 5,5 millions d’euros.