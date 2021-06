Theradiag : projet de recherche et de production d'anticorps

Avec un gain de 16%, Theradiag signe mardi la plus forte hausse de la Bourse de Paris après l'annonce du lancement d'un projet de recherche visant une bioproduction d'anticorps monoclonaux.



Ce projet stratégique, basé à Tours, doit se concentrer sur les répertoires d'anticorps des patients et identifier les mécanismes de défense les plus efficaces dans leur liaison à leur cible.



Il peut s'agir d'une protéine virale, d'un médicament immunogène ou d'un composant d'une maladie auto-immune, explique Theradiag dans son communiqué.



L'approche développée dans le projet doit notamment permettre une identification rapide des anticorps les plus prometteurs et surtout de remonter à leur séquence génétique.



Sur la base de cette séquence, Theradiag compte simuler informatiquement la liaison entre l'anticorps et sa cible, puis reproduire cet anticorps.



Le projet sera cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450.000 euros.



