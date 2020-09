Theradiag : publie ses résultats du 1er semestre 2020

Theradiag tiendra une conférence téléphonique de présentation de ses résultats semestriels 2020 le 22 septembre à 9h00

Pour y participer, composez le 01 72 72 74 03 suivi du code PIN participant 24 52 93 51 #

Pour accéder au slideshow, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.anywhereconference.com?Conference=418950313&PIN=24529351&UserAudioMode=DATA

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2020 arrêtés par le Conseil d’administration du 17 septembre 2020.

Résultats semestriels 2020

En K€ S1 2020

(Comptes

sociaux) S1 2019 (1)

(Comptes

sociaux) S1 2019

(Rappel

Comptes

consolidés) Chiffre d’affaires 4 871 4 978 4 978 dont chiffre d’affaires Théranostic 2 410 2 070 2 070 dont chiffre d’affaires IVD 2 461 2 908 2 908 Résultat d’exploitation -423 -148 -150 Résultat courant avant impôt -358 -132 -181 Résultat net hors exceptionnel -146 75 28 Résultat exceptionnel -83 652 612 Résultat net -229 727 640

Note : (1) Comptes sociaux 2019 de la société Theradiag retraités des éléments de consolidation, la filiale Prestizia n’étant plus consolidée depuis 2019.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente « Grâce à l’engagement de chaque collaborateur et à l’agilité des équipes, les ventes Théranostic ont progressé de 16,5% et représentent désormais 50% des revenus de la société comparés à 40% sur la même période de 2019. Nous constatons une bonne résilience du résultat global au premier semestre 2020. Ces résultats confortent notre positionnement de leader en monitoring des biothérapies en France et à l’étranger. C’est en accélérant notre développement grâce à nos solutions reconnues et innovantes que nous progresserons rapidement vers l’équilibre financier. »

« Je souhaite remercier et féliciter les équipes de Theradiag pour leur implication sans faille durant ce semestre qui s’est déroulé dans un contexte économique et sanitaire inédit. Chacun s’est investi pour trouver des solutions aux défis d’organisation et préserver l’action commerciale et les activités de Recherche et Développement. Theradiag a une nouvelle fois su démontrer sa capacité d’innovation et son agilité notamment en construisant une offre de test Covid très rapidement et en préservant sa capacité de croissance dans le monitoring des biothérapies. Theradiag est pleinement tournée vers l’avenir, faisant de ses fondamentaux des atouts de premier plan dans un contexte changeant qui impose agilité et audace. » a ajouté Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration

Bonne résistance du chiffre d’affaires soutenue par la très bonne dynamique de l’activité Théranostic

Le chiffre d’affaires de Theradiag au 30 juin 2020 atteint 4,9 millions d’euros contre 5,0 millions d’euros au 1er semestre 2019. Dans un contexte de crise sanitaire, cette résistance démontre la robustesse et la qualité des tests et solutions commercialisés.

L’activité Théranostic enregistre un nouveau semestre de forte croissance à +16,5%, portée par les kits LISA TRACKER® en routine, dont les ventes ont dépassé les 2,4 millions d’euros au 1er semestre 2020 (vs. 2,0 millions au 30 juin 2019).

Les ventes en France sur ce segment sont en croissance de 13,5% à 1,0 million d’euros par rapport au 1er semestre 2019 malgré la mise en place du plan blanc depuis la mi-mars 2020. Aux Etats-Unis l’activité réalisée atteint 0,4 million d’euros en croissance de 45,4%. À l’export, la société maintient un niveau d’activité soutenu (+8,9%) tout à fait satisfaisant. Comme depuis plusieurs semestres maintenant, le Théranostic constitue l’axe stratégique et donc l’activité récurrente de la société lui générant une visibilité renforcée.

L’activité Diagnostic In Vitro (IVD) quant à elle affiche une performance en retrait de 15,2% à 2,4 millions d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2020 contre 2,9 millions d’euros au premier semestre 2019. Cette décroissance résulte principalement d’un effet de base lié à l’impact des ventes exceptionnelles réalisées avec l’ancien partenaire HOB au premier semestre 2019. Hormis cet effet de base défavorable, Theradiag progresse de 1,6%, un niveau d’activité en ligne avec ses attentes et projections et en dépit de la conjoncture mondiale.

Au global société, si l’on retraite l’effet de base de 2019 lié aux ventes exceptionnelles à l’ancien partenaire HOB, le chiffre d’affaires est en croissance, une performance de qualité face à la conjoncture actuelle.

Résultat d’exploitation en repli principalement lié à la baisse d’activité du fait du confinement et du plan blanc des hôpitaux et à la poursuite des investissements aux Etats-Unis et en R&D, tous deux vecteurs de croissance future

Les charges d’exploitation du premier semestre 2020 ont diminué de 18 k€ par rapport au premier semestre 2019 pour un total proche de 6 millions d’euros. Cette réduction illustre la capacité qu’a eu Theradiag à maîtriser ses coûts durant ces six premiers mois de l’année 2020. Ceci a été possible malgré les charges liées au démarrage avec notre partenaire aux Etats-Unis, dont l’activité est encore naissante et une activation moindre des charges de R&D (399 K€ de dépenses R&D capitalisées au S1 2020 vs. 496 K€ au S1 2019).

Le résultat d’exploitation est cependant en recul de 276 k€ par rapport au 1er semestre 2019 du fait des investissements d’avenir pour le développement de l’innovation en R&D et pour le développement à l’international de Theradiag aux Etats-Unis notamment.

Le résultat courant avant impôt s’établit à -358 k€ contre -132 k€ au 1er semestre 2019.

Le résultat net, hors exceptionnel est en retrait de 221 k€ comparé à celui du 1er semestre 2019.

Comme indiqué lors de communiqués précédents, la différence de résultat exceptionnel entre les deux périodes est liée à des ventes exceptionnelles importantes d’instrumentation non récurrentes avec HOB sur le premier semestre 2019 et à la libération de provisions concernant le différend maintenant résolu qui avait opposé HOB et Theradiag.

Le résultat net total, en lien avec les éléments exceptionnels mentionnés ci-dessus s’élève à -229 k€ au 30 juin 2020 contre +727 k€ au 30 juin 2019.

Niveau de trésorerie

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette disponible de Theradiag s’établit à 1,7 M€, contre 2,9 M€ au 31 décembre 2019. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société malgré la faible activité du deuxième trimestre et les retards de paiements. En effet la société continue de préparer son avenir et doit soutenir l’accélération de son activité Théranostic, en constituant des stocks et en se dotant de machines i-Track10 qui seront commercialisées progressivement.

La société précise qu’elle a constitué les dossiers et a obtenu un accord de principe afin d’obtenir un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) auquel elle aurait recours selon ses besoins.

Enfin, l’indemnisation du chômage partiel de mars à fin juin 2020 reçue s’élève à 34 K€ ; 3 121 heures ont été chômées par plusieurs catégories de personnel.

Theradiag lance un test antigénique en France pour le dépistage de la Covid-19 en moins de 15 minutes

Dans cette période inédite, Theradiag a su démontrer sa capacité d’innovation et de développement produit dans le domaine des tests Covid. En complément des gammes de tests mis au point et commercialisés par Theradiag, la société annonce la commercialisation de tests antigéniques dits tests rapides de diagnostic du Sars-CoV-2, suite à un arrêté publié au Journal Officiel le mercredi 16 septembre 2020 qui a officiellement autorisé les tests antigéniques. Ils pourront être utilisés dans le cadre d’opérations de dépistage en population générale.

Perspectives

Theradiag a indiqué un impact probable sur son chiffre d’affaires pour l’année 2020 de l’ordre de 10%. Ceci est prudent au vu du premier semestre mais reste d’actualité du fait du manque de visibilité et des situations contrastées observées actuellement sur les redémarrages d’activité, en particulier à l’étranger. La société ne dispose pas du recul nécessaire à ce stade de l’année concernant les conditions économiques et sanitaires des mois à venir pour estimer l’impact annuel sur ses résultats. Néanmoins, Theradiag mettra tout en œuvre pour garder son cap, ses objectifs financiers et notamment le retour à l’équilibre, à un horizon décalé à 2021, du fait des évolutions observées jusqu’à présent.

Rappel des principaux évènements à date

- Février 2020 : Theradiag publie d’excellents résultats pour les nouveaux kits i-Tracker® de la gamme TRACKER® lors du congrès ECCO.

- Février 2020 : Theradiag participe à l’élaboration d’un nouveau standard international de l’OMS pour le monitoring des biothérapies.

- Mars 2020 : Theradiag annonce le marquage CE des quatre premiers kits de tests i-Tracker® de sa gamme TRACKER®.

- Avril 2020 : Theradiag s’engage dans la lutte contre le Covid-19.

- Mai 2020 : Theradiag annonce l’approbation d’un premier test Covid-19, ‘RT-PCR’.

- Juin 2020 : Theradiag fait le point sur l’activité de tests Covid-19 et le marquage CE des premiers tests labellisés Theradiag.

- Juillet 2020 : L'université de Tours et Theradiag signent deux accords simultanément, un accord de licence exclusive portant sur la fabrication de protéines virales du Covid-19 et un accord de collaboration globale pouvant ouvrir à de nouveaux partenariats à l'avenir.

- Septembre 2020 : Lancement de quatre nouveaux tests destinés à être utilisés sur l'analyseur automatisé IDS-iSYS.

- Septembre 2020 : Lancement d’un test antigénique en France pour le dépistage de la Covid-19 en moins de 15 minutes

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

