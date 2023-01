Theradiag : un chiffre d'affaires 2022 en croissance de 9,7%

Theradiag a fait part d'un chiffre d’affaires annuel 2022 de 12,2 millions d'euros, en croissance de 9,7%. La société spécialisée dans le diagnostic in vitro a réalisé 55% de son chiffre d’affaires à l’étranger, contre 52% en 2021. L’activité Théranostic affiche de nouveau une solide croissance sur l'année avec une progression de chiffre d’affaires de 0,1%, en dépit de moins d’instruments vendus par Theradiag en 2022. Cette activité représente, comme, en 2021, 52% des ventes de la société. La part de cette activité réalisée à l’étranger progresse et atteint 68% en valeur contre 65% en 2021.



L'activité historique du Diagnostic In Vitro (IVD) affiche également une bonne dynamique avec un chiffre d'affaires en progression de 9,2 % à 5,8 millions d'euros.



Sa croissance est particulièrement marquée à l'export (hors Etats-Unis).



Cette dynamique positive s'inscrit alors que l'activité de tests Covid a été arrêtée au cours de l'année 2021.





Au 31 décembre 2022, la trésorerie de Theradiag s'élève à 6,4 millions d'euros contre 7,1 millions d'euros un an plus tôt et 6 millions d'euros au 30 juin 2022. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la société et sa progression sur le second semestre 2022 s'explique par un montant de crédit d'impôt recherche plus élevé qu'attendu.





Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : " Theradiag poursuit sa dynamique de croissance au cours de l'année 2022 illustrant ainsi la récurrence de son business et la pertinence de son positionnement. En dépit de notre réorientation stratégique aux Etats-Unis qui limite la croissance dans ce pays au profit de la rentabilité, nous réalisons une progression de notre chiffre d'affaires satisfaisante, portée par nos ventes de réactifs sur le marché du monitoring des biothérapies. Géographiquement, nous avons notamment réalisé des bonnes performances de ventes à l'export. Nous abordons 2023 avec confiance grâce à notre position de leadership sur notre marché dans lequel de nombreux patients ont encore besoin d'être davantage accompagnés dans leur thérapie. "