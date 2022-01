Theradiag : un contrat de distribution conclu avec Biosynex

La société de diagnostic in vitro Theradiag a annoncé jeudi la conclusion d'un contrat de distribution avec Biosynex, un spécialiste des tests de diagnostic rapide.



Ce premier contrat de distribution, conclu pour une durée de deux ans, porte sur le test PCR Ampliquick SARS-CoV-2 de Biosynex, dont la promotion en milieu hospitalier sera confiée à Theradiag.



Ce dernier explique bénéficier d'une empreinte forte en milieu hospitalier, en particulier dans la grande majorité des centres hospitalo-universitaires.



A la suite de l'acquisition de titres sur le marché et de sa participation à une augmentation de capital, Biosynex détenait, en fin d'année dernière, quelque 18,8% du capital de Theradiag.



Dans ce contexte, les deux entreprises avaient décidé d'entamer des discussions en vue d'identifier des domaines de coopération à mettre en oeuvre.



Theradiag et Biosynex comptent d'ailleurs explorer d'autres projets en commun.



En outre, il est d'ores et déjà envisagé que le conseil d'administration de Theradiag accueille un représentant de Biosynex.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme à la Bourse de Paris, où le titre Theradiag cédait 3,9% tandis que l'action Biosynex cédait près de 2%.



