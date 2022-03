Theradiag : un exercice pénalisé par des charges exceptionnelles

En 2021, Theradiag a creusé ses pertes en raison de charges exceptionnelles liées aux tests Covid. En excluant ces charges, le groupe poursuit son rapprochement vers l'équilibre financier. Après avoir déployée de manière opportuniste l'activité Covid en 2020, la société a décidé de mettre un terme à ses activités antigéniques. Après de multiples recours auprès des plus hautes autorités de l’Etat, Theradiag a définitivement soldé son stock de produits. Ces charges ont été évaluées à environ 500 000 euros sur l’année se concentrent en grande majorité sur le second semestre 2021.



En 2021, le spécialiste du diagnostic in vitro accusé une perte nette de 767 000 euros contre une perte de 231 000 euros un an plus tôt.



La perte d'exploitation s'est établie à 879 000 euros contre 596 000 euros en 2020. Sur le seul second semestre, la perte est ressortie à 701 000 euros. Hors coûts exceptionnels, la perte d'exploitation est limitée à 383 000 euros en 2021 contre une perte de 596 000 euros en 2020.



Le chiffre d'affaires a progressé de 6,8% à 11,1 millions d'euros, soutenu par l'activité Theranostic (+12,7%) qui capitalise sur 21 systèmes i-Track10 installés dans le monde.



La trésorerie est ressortie à 7,1 millions d'euros. Grâce à l'augmentation de capital réalisée en novembre dernier de 5,33 millions, la société dispose d'un horizon financier jusqu'à fin 2026. En 2022, le groupe compte accélérer la croissance et développer de nouveaux actifs.