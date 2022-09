Theradiag : vise la rentabilité début 2023, le titre grimpe

Theradiag a déclaré lundi viser la rentabilité pour début 2023, une annonce qui était saluée par un gain de près de 10% de son cours de Bourse sur Euronext Paris.



La société spécialisée dans le diagnostic in vitro a fait état dans la matinée d'une perte d'exploitation de 129.000 euros sur le premier semestre, contre -178.000 euros un an plus tôt, soit une amélioration de 28%.



Sa perte nette, à 56.000 euros, se situe désormais quasiment à l'équilibre et représente pour ne plus représenter que 0,9% du chiffre d'affaires, fait valoir l'entreprise.



Fort de sa réorientation enclenchée depuis plusieurs semestres, Theradiag dit désormais vouloir poursuivre l'exécution de son plan stratégique dans la

perspective d'atteindre une marge positive structurelle, au plus tard début 2023.



Le groupe, qui assure disposer d'un 'formidable potentiel' de développement au vu de la taille du marché des surveillances des biothérapies, dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros sur le six premiers mois de l'année, contre 5,5 millions au premier semestre 2021, soit une progression de 14%.



En fin de matinée, le titre Theradiag grimpait de 9,6% dans des volumes étoffés, déjà sept fois supérieurs à la moyenne des quatre dernières séances de Bourse.



