THERANEXUS : annonce ses résultats du premier semestre

Les autres achats et charges externes sont en baisse sur le semestre à 2 271 K€ contre 2 905 K€ au premier semestre 2019. Cela est dû principalement à la fin des études cliniques lancées en 2018 dans la maladie de Parkinson (Phase 2a), dans la maladie d'Alzheimer (Phase 1b), et dans une moindre mesure à l'effet sur les activités de R&D Discovery des mesures de confinement mises en place en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Lyon, le 29 septembre 2020 - Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments jouant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2020 et fait un point d'étape sur l'avancement de ses programmes.

Fin 2019, Theranexus et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont signé un accord octroyant à Theranexus une licence exclusive et mondiale pour le développement et l'exploitation commerciale du candidat médicament BBDF-101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, une maladie du système nerveux, rare et mortelle pour laquelle il n'existe aucun traitement. BBDF-101 est un candidat-médicament associant le tréhalose avec le miglustat, deux principes actifs présentant chacun une activité propre d'intérêt dans la maladie ainsi qu'une activité synergique.

En Août dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a accordé à BBDF-101 le statut de « médicament orphelin (ODD)» et la désignation de « maladie rare pédiatrique (RPDD) » . Avec ces nouveaux statuts et désignations Theranexus et BBDF vont pouvoir bénéficier d'une procédure d'enregistrement accélérée, une protection au minimum de 7 ans à partir de son enregistrement, une exemption des frais d'enregistrement, avec l'obtention d'un bon d'évaluation prioritaire lors de l'enregistrement de BBDF-101, cessible ou transférable, permettant d'accélérer l'enregistrement de n'importe quel autre médicament. Le Comité Européen des Médicaments Orphelins vient d'émettre une recommandation positive pour la désignation comme médicament orphelin. Le statut de médicament orphelin auprès de l'Agence Européenne du Médicament (EMA) est attendu prochainement.

Suite aux échanges avec la FDA, la Société a entamé une série de travaux précliniques pour confirmer la sécurité de BBDF-101 sur une durée d'exposition longue afin de compléter les données disponibles et permettre en 2021 le lancement du programme clinique.

Point sur l'actualité scientifique

Theranexus a bénéficié d'une actualité scientifique très riche dernièrement avec la publication de 5 articles scientifiques qui illustrent l'excellence scientifique de Theranexus.

Les articles publiés dans Frontiers in Neuroscience et Neuropharmacology rapportent l'utilisation de l'imagerie fonctionnelle par ondes ultrasonores pour caractériser le profil de médicament visant le Système Nerveux Central (SNC) et permet de mieux comprendre les mécanismes d'actions des médicaments actifs sur le cerveau.

Les trois autres articles publiés dans Frontiers in Neurosciences, SLAS Discovery et Therapies démontrent le rôle des connexines comme cibles thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer ou encore démontrent l'activité des connexines sous la forme d'hémicanaux et plébiscitent l'approche innovante de Theranexus dans la découverte de médicaments dans les maladies du SNC.

Par ailleurs, Mathieu Charvériat, Directeur scientifique et Co-fondateur de Theranexus a présidé et animé une session sur les interactions neurogliales dans les maladies du SNC lors du 33ème Congrès virtuel Européen de Neuropsycho-pharmacologie (ECNP) qui s'est déroulé en septembre dernier.

Prochaine publication financière :

Jeudi 15 octobre 2020 : Point sur la trésorerie au 30 septembre 2020

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.