THERANEXUS : 10,77 millions de trésorerie au 31 mars

La trésorerie de Theranexu, au 31 mars 2021, s'inscrit à 10,773 millions d'euros contre 11,212 millions au 31 décembre 2020. La consommation de trésorerie est globalement stable sur le trimestre, la trésorerie au 31 mars 2021 incluant le fruit de deux tirages (total 1,4 million) réalisés pendant le trimestre sur la ligne de financement en fonds propres mise en place auprès d'IRIS. Un troisième tirage réalisé le 31 mars n'est pas pris en compte dans la trésorerie au 31 mars, les fonds n'ayant pas encore été reçus à cette date.



En 2020, la société biopharmaceutique au stade clinique a enregistré une perte nette de 4,797 millions d'euros contre -5,58 millions d'euros en 2019. Le chiffre d'affaires est passé de 617 000 euros à 315 000 euros.



Concernant le programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson), Theranexus poursuit ses discussions actives avec plusieurs partenaires industriels potentiels pour d'aboutir à un accord d'ici la fin du premier semestre 2021, notamment en termes de format, de territoire et de chemin de développement clinique avec pour objectif de maximiser la valeur pour la société et ses actionnaires.



Suite à l'avis favorable reçu de la part de la FDA concernant le plan de développement préclinique de BBDF-101, Theranexus prépare et envisage l'obtention de l'IND (Investigational New Drug Application – autorisation d'essai clinique) de la part de la FDA au second semestre 2021 pour le démarrage des études cliniques aux États-Unis. Pour rappel le programme clinique envisagé (comprenant une cohorte de 6 patients adolescent(e)s et adultes et une cohorte de 30 patients pédiatriques) vise à permettre, en cas de succès, l'enregistrement direct du produit.