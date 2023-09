THERANEXUS ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Lyon, France – 28 septembre 2023 – 18h CEST – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2023.

Mathieu Charvériat, Directeur Général de Theranexus, déclare : « Nos activités sur ce semestre ont été très riches, accompagnées d'une gestion exigeante comme l'illustrent nos résultats du premier semestre 2023. Nous avons obtenu l'accord de la Food and Drug Administration (FDA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur le design et les critères d'évaluation de l'étude pivot de phase 3 de Batten-1 dans la maladie de Batten, ce qui nous permet de préparer le lancement de l'étude de phase 3 pour le premier semestre 2024. Par ailleurs, nous avons également créée une équipe de recherche publique/privée avec Inria, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon, pour la recherche de nouveaux médicaments destinés à traiter certaines maladies neurologiques rares. »

Résultats financiers du premier semestre 2023

En K€ S1-2023 S1-2022 Chiffre d'affaires - - Produits d'exploitation 254 462 Autres achats et charges externes 2 480 1 950 Salaires et charges sociales 1 520 1 509 Dotations aux amortissements sur immobilisations 168 166 Autres charges d'exploitation 8 24 Charges d'exploitation 4 176 3 649 Résultat d'exploitation (3 921) (3 187) Résultat financier 59 (121) Impôt sur les bénéfices 216 18 Résultat net (3 646) (3 290)

Les résultats semestriels 2023 ont été arrêtés par le conseil d'administration de la société le 28 septembre 2023 et ont fait l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes de la société.

Les autres achats et charges externes sont en hausse sur le premier semestre 2023 à 2 480 K€ contre 1 950 K€ au premier semestre 2022 du fait du démarrage de l'étude clinique de phase 1/2 dans la maladie de Batten (démarrée au cours du premier semestre 2022 et toujours en cours).

Les salaires et charges sociales sont stables, avec 1 520 K€ au premier semestre 2023 contre 1 509 K€ en 2022 pour la même période.

Les dotations aux amortissements demeurent stables (168 K€ au premier semestre 2023 contre 166 K€ au premier semestre 2022).

Le résultat financier est passé d'un résultat déficitaire de 121 K €au premier semestre 2022, porté notamment par des pertes sur le contrat de liquidité de la Société, à un résultat bénéficiaire de 59 K€ porté par les intérêts perçus sur la trésorerie de la Société au premier semestre 2023.

Les impôts sur les bénéfices sont en hausse au premier semestre 2023 par rapport à 2022. Les avances et subventions perçues sur le premier semestre 2022 (totalisant 1,7M €) excédaient l'assiette des dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche (CIR) sur la période, se traduisant par un CIR nul sur le semestre (le produit d'impôt de 18 K€ correspond au crédit impôt famille). En 2023, le CIR atteint 216 K€ sur la période.

Au 30 juin 2023, Theranexus affiche une trésorerie de 4,8 M€, portée en proforma à 7,8 millions d'euros grâce à l'augmentation de capital réalisée au cours du mois de juillet d'un montant d'environ 3,1 millions d'euros. Le niveau de trésorerie a évolué en conformité avec les attentes de la Société et offre une visibilité de trésorerie d'au moins 12 mois.

Prochaine publication financière :

Mardi 17 octobre 2023 : Point sur la trésorerie au 30 septembre 2023

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. La Société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

