Le laboratoire a obtenu un financement de près de 350 000 € de l'Agence Nationale

de la Recherche (ANR).

Lyon, le 18 décembre 2020 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques annonce la création et le financement d'un nouveau laboratoire commun public/privé en collaboration avec BIORAN, équipe du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL) et le CERMEP (Hospices Civils de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1, INSERM, CNRS), la plateforme régionale d'imagerie biomédicale dédiée à la recherche clinique et fondamentale.

Ce laboratoire « NeuroImaging for Drug Discovery (NI2D)» a pour objectif de renforcer la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires des candidats médicaments développés par la société Theranexus – et plus particulièrement au niveau des neurones et des astrocytes – à l'aide de nouveaux outils de neuroimagerie préclinique.

« L'approche développée par Theranexus nécessite le développement de nouveaux outils de neuroimagerie et nous sommes heureux de pérenniser notre collaboration, déjà fructueuse, avec cette société, dans le cadre de notre laboratoire commun NI2D » explique le Pr Luc Zimmer, Directeur du CERMEP et de l'équipe BIORAN du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.

« Nous sommes très heureux de pouvoir créer un laboratoire commun avec les équipes de recherche à la pointe de l'innovation en matière de neuroimagerie de BIORAN et du CERMEP et nous tenons à remercier l'ANR pour son financement. Ce laboratoire sera dédié à une meilleure compréhension des mécanismes neurones-cellules gliales des candidats médicaments de Theranexus » conclut Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus.

Ce projet est soutenu par un financement de près de 350 000 € par l'Agence Nationale de la Recherche, qui s'ajoute au financement de 200 000 € déjà obtenu auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes1. Les deux partenaires contribuent activement par la mise à disposition de personnels et d'équipements.





A propos du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL ; tutelles : Université Claude Bernard Lyon 1, INSERM, CNRS).

Le CRNL rassemble l'expertise de 18 équipes dont l'objectif commun est de développer une recherche pluridisciplinaire visant à comprendre la complexité du fonctionnement cérébral ainsi que certains dysfonctionnements liés aux pathologies neurologiques ou psychiatriques.

Au sein du CRNL, l'équipe BIORAN (Biomarqueurs radiopharmaceutiques et neurochimiques) rassemble des compétences en neurochimie, neuropharmacologie et neuroimagerie dans le but d'inventer de nouvelles sondes et de nouveaux protocoles d'imagerie pour l'exploration de la biochimie du cerveau dans le contexte du diagnostic et des thérapeutiques.





Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur : www.theranexus.com

