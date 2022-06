Lyon, France – 9 juin 2022– 18h00 CEST – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui sa participation à plusieurs évènements scientifiques et d'affaires tels que le Forum de la Federation of European Neuroscience Societies (FENS), le congrès de la Batten Disease Support and Research Association (BDSRA) et la convention internationale d'affaires BIO qui auront lieu en juin et juillet 2022.

Theranexus sera présent à la Convention d'affaires Internationale BIO 2022, qui regroupera plus de 15 000 acteurs des sciences de la vie de plus de 70 pays du 13 au 19 juin 2022 à San Diego aux États-Unis. A l'occasion d'une session en présentiel, Theranexus aura l'opportunité de présenter ses actualités et de rencontrer des sociétés dans le cadre de sa stratégie de développement.

«Je suis très heureux de pouvoir partager avec nos confrères de l'industrie la nouvelle orientation stratégique de la société et ses actifs dans le domaine des maladies rares neurologiques le mardi 14 juin à 11h lors de la conférence BIO International, la plus grande convention d'affaires de notre secteur qui réunit tous les acteurs internationaux de l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique », explique Julien Veys, Directeur du business development de Theranexus.

Par ailleurs, Theranexus participe au Forum de la Federation of European Neuroscience Societies (FENS 2022), qui se tient du 9 au 13 juillet 2022 à Paris et présentera les nouvelles avancées de sa plateforme NeuroLead, en collaboration avec le CEA et le Collège de France :

La première présentation « Text mining to select drug candidates in orphan indications : an application to neuronal ceroid lipofuscinoses” mettra l'accent sur les approches de bio-informatique utilisées pour la recherche de candidats médicaments dans les indications orphelines,

La seconde présentation intitulée « In vitro model of astrocyte-neuron interactions at the synapse for drug discovery using human induced pluripotent stem cells » s'attachera à présenter le modèle cellulaire d'interactions entre neurones et astrocytes dans le cadre de la découverte de nouveaux candidats médicaments,

Enfin, la troisième présentation « Functional studies of neuron-astrocyte interactions in vivo” exposera quelques outils de mesure préclinique des interactions neurones-astrocytes.

Theranexus donnera aussi une présentation sur les avancées de son programme clinique Batten-1 dans la maladie de Batten lors de la conférence annuelle de la Fondation Batten Disease Support and Research Association (BDSRA) qui se tiendra à Cleveland (Ohio) du 8 au 10 juillet 2022.

Enfin, Theranexus a pu bénéficier d'une présentation intitulée « Pharmacological modulation of brain connectivity and visual response in a pathological rat model revealed by functional ultrasound imaging » lors de la conférence du Functional ultrasound imaging of the Brain (fUSbrain 2022) qui s'est tenue début juin en Corse, et a aussi participé le 31 mai dernier, au Colloque Scientifique Annuel de la Fondation des Maladies rares au Collège de France , en présentant la société et ses actifs.

«Ces différentes communications nous permettent d'exposer les avancées à la fois de notre candidat médicament Batten-1 actuellement en clinique dans la maladie de Batten et dans la découverte de nouveaux candidats médicaments avec notre plateforme NeuroLead dans le domaine des maladies neurologiques rares. Ces présentations renforcent notre visibilité auprès des acteurs académiques, industriels et des associations de patients et confirment le fort dynamisme et la reconnaissance des qualités scientifiques de nos équipes de R&D » conclut Mathieu Charvériat, Directeur général délégué et Directeur scientifique de Theranexus.

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales.

Theranexus dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Prochaine publication financière :

Mardi 12 juillet : Point sur la trésorerie au 30 juin 2022

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Présentation à la Convention de Bio le mardi 14 juin à 11h PST, au Theater 1

