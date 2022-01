Lyon, le 13 janvier 2022 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales (la « Société »), annonce aujourd'hui sa trésorerie au 31 décembre 2021.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 s'élève à 12,5 M€ contre 11,2 M€ au 31 décembre 2020 grâce, notamment, aux tirages réalisés sur la période (7,7 M€) sur la ligne de financement en fonds propres mise en place en janvier 2021 auprès d'IRIS ainsi qu'au remboursement perçu au titre du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1,0 M€ et encaissé au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2021.

La Société attend, très prochainement, le deuxième versement de 1,0 M€ d'avances et subventions de Bpifrance dans le cadre du projet Neurolead.

Thierry Lambert, Directeur Administratif et Financier de Theranexus commente : « La trésorerie au 31 décembre 2021 de 12,5 M€ est relativement stable et conforme à notre objectif de sécuriser notre position de trésorerie sur les 18 prochains mois. Nous sommes vigilants à conserver une flexibilité financière nécessaire dans le cadre des plans de développement de nos principaux programmes. »





Mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres

La précédente ligne de financement de janvier 2021 arrivant bientôt à son terme1, la Société a décidé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement d'un montant total maximum de 4,2 millions d'euros sur 12 mois par l'émission de bons (les « Bons ») donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la Société (les « Obligations ») intégralement réservée à IRIS (l'« Investisseur »).





Fondement juridique de l'émission

Le conseil d'administration de la Société réuni ce jour, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte réunie le 16 juin 2021 (l'« Assemblée ») aux termes de sa 12ème résolution, a décidé l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur de 1 680 Bons donnant droit chacun à l'émission d'une Obligation d'une valeur nominale de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, L. 225-135, L-225-138 et L. 228- 91 et suivants du code de commerce.





Objectifs de l'opération

Ce financement vise à fournir à Theranexus des ressources complémentaires pour accompagner sa croissance. Il contribuera, en particulier, à financer les prochaines étapes des développements cliniques sur son programme BBDF-101 dans la maladie de Batten.





Modalités de l'opération et calendrier

Les 1 680 Bons ont été souscrits en totalité par l'Investisseur ce jour. Sous réserve que les conditions prévues au contrat d'émission soient remplies, l'Investisseur souscrira les Obligations sur exercice des Bons en 12 tranches d'un montant nominal de 350.000 euros chacune d'ici au 13 janvier 2023.

La Société pourra, à sa seule initiative et sans frais ni pénalité, suspendre ou réactiver l'émission des Obligations, voire mettre fin au contrat. Les Obligations seront émises à leur valeur nominale sans décote à l'initiative de l'Investisseur. Le prix de remboursement en actions nouvelles et les autres principales caractéristiques des Obligations figurent en annexe du présent communiqué.

La Société pourrait demander le renouvellement de la ligne pour une période d'un an supplémentaire. La Société publierait un communiqué s'il était décidé de la renouveler.

Les Bons et les Obligations ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront par conséquent pas cotés.

Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus devant être approuvé par l'Autorité des marchés financiers.

Sur la base des hypothèses figurant dans la section « Dilution potentielle – nombre maximum d'actions » de l'annexe au présent communiqué, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,86 %, soit 13,59 % de dilution après émission des 802 996 actions nouvelles. Sur la base de ces mêmes hypothèses, la répartition du capital social de la Société avant et après le remboursement en actions de l'ensemble des obligations sera, à sa connaissance, la suivante :

La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des Bons, des Obligations et du nombre d'actions en circulation.

L'attention du public est également attirée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, présentés dans son document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2021 sous le numéro D.21-0379, disponible gratuitement sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, l'évolution ou les perspectives de la Société.

Prochaine publication financière :

Jeudi 28 avril 2022 : Résultats financiers annuels 2021 et Point sur la trésorerie au 31 mars 2021

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives Theranexus et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Theranexus estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de la Société déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2021 sous le numéro D. 21-0379, dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.theranexus.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Theranexus est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Theranexus ou que Theranexus ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Theranexus diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Theranexus décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.







Principales caractéristiques des Bons :

Investisseur/Souscripteur IRIS, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 400.000 euros, dont le siège social est situé 5 Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 753.471.853. Nombre Une tranche unique de 1 680 Bons, souscrite par l'Investisseur le 13 janvier 2022. Prix de souscription Souscription à titre gratuit. Transfert Les Bons ne peuvent être cédés ou transférés sans le consentement préalable de la Société, sauf transfert à un affilié de l'Investisseur. Ratio Chaque Bon donnera droit à une obligation en cas d'exercice au Prix de Souscription de l'Obligation.







Principales caractéristiques des Obligations :

Tranches Douze (12) tranches de 350.000€, chacune représentée par 140 Obligations d'une valeur nominale de 2.500 euros, soit un total de 4,2 millions d'euros maximum, que l'Investisseur tirera par exercice des Bons, à l'issue d'une période intercalaire de 22 jours de négociation entre chaque exercice de Bons, sous réserve de certaines conditions prévues au contrat d'émission (absence de cas de défaut, de changement défavorable significatif ou de changement de contrôle de la Société, cotation des actions de la Société, volume d'échange minimum de 1 million d'euros sur le titre Theranexus au cours des 20 dernière séances de bourse, etc.), étant précisée que cette période intercalaire pourra être réduite d'un commun accord entre la Société et l'Investisseur. Suspension et réactivations La Société aura le droit de suspendre et de réactiver sans pénalité les tirages des Tranches en adressant à l'Investisseur une notice dix (10) jours de négociation avant l'entrée en vigueur de la suspension ou la réactivation. La période d'engagement de 12 mois sera prolongée pour tenir compte des éventuelles suspensions et réactivations demandées par la Société. Prix de Souscription de l'Obligation 100% de la valeur nominale des Obligations, soit 2.500 euros pour chaque Obligation. Durée Dix-huit (18) mois à compter de leur date d'émission. Taux d'intérêt 0 % Transfert Les Obligations ne peuvent être transférées à un tiers sans le consentement préalable de la Société, sauf à une personne affiliée de l'Investisseur. Remboursement à l'échéance Si à leur date d'échéance, les Obligations n'ont pas été remboursées en actions ou rachetées, le porteur d'Obligations devra demander leur remboursement en actions. Cas de défaut Les cas de défaut incluent notamment le non-respect des engagements de la Société aux termes du contrat d'émission d'Obligations, un défaut de paiement sur un autre endettement significatif de la Société, le retrait de la cote des actions de la Société, un changement de son contrôle, etc. Il n'y a en revanche pas de covenants financiers. Prix de Remboursement des Obligations Le prix de remboursement en actions nouvelles des Obligations est égal à 96% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes d'un jour de négociation pendant une période de vingt-cinq (25) jours de négociation précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations. Par dérogation à ce qui précède, les parties pourront convenir d'un prix de remboursement des Obligations en cas de cession de bloc des actions résultant du remboursement desdites Obligations par l'Investisseur.

Il est par ailleurs précisé que le prix de remboursement des Obligations ne pourra en aucun cas être inférieur au prix minimum fixé par le conseil d'administration de la Société en date du 18 janvier 2021 sur délégation de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2021, à savoir la moyenne des prix moyens pondérés par les volumes des trois (3) dernières séances de bourse précédant immédiatement la date de remboursement des Obligations diminuée d'une décote de 4%.

Cette décote permet à l'Investisseur, qui intervient en tant qu'intermédiaire financier et n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers. Actions nouvelles Les actions nouvelles de la Société émises sur remboursement des Obligations porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de et feront l'objet, d'une admission aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris. La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des Bons, Obligations et du nombre d'actions en circulation. Dilution potentielle – Nombre maximum d'actions Conformément à la décision du conseil d'administration de la Société du 13 janvier 2022, le nombre maximum d'actions pouvant être émises sur remboursement des Obligations a été fixé à 1.800.000 actions de la Société.



À titre d'illustration, en supposant l'émission de l'ensemble des Obligations et des cours moyens pondérés par les volumes lors des 25 derniers jours de négociation précédant leur remboursement en actions identiques à ceux des 25 derniers jours de négociation précédant la date du conseil d'administration (13 janvier 2022), le nombre d'actions nouvelles de la Société pouvant être souscrites par l'Investisseur sur remboursement en actions nouvelles des Obligations serait de 802 996 actions, représentant environ 15,73 % du capital social* (en base non diluée).



* A la date du présent communiqué, la Société a un capital social de 1.276.110,25 euros divisé en 5.104.441 actions ordinaires . Mise à disposition d'actions de la Société Un contrat de prêt de titres a été conclu entre l'Investisseur et Auriga Partners aux termes duquel ce dernier a mis à disposition de l'Investisseur 100.000 actions de la Société afin de faire face à un éventuel défaut ou retard de livraison des actions dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat d'émission et du contrat relatif à l'equity line décidée en janvier 2021.





1 A la date du présent communiqué, la totalité des tranches de cette equity line a été tirée, étant précisé que 250 obligations remboursables en actions émises dans le cadre de cette ligne restent en circulation. Pour plus d'information sur cette ligne de financement, nous invitons le lecteur à se référer notamment au communiqué de presse de la Société du 18 janvier 2021.

