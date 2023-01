Theranexus : THERANEXUS PUBLIE SA POSITION DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2022 ET ANNONCE UNE ÉVOLUTION DE SON ORGANISATION

Lyon, France – 18 janvier 2023 – 7h30 CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui la publication de sa trésorerie au 31 décembre 2022 et une évolution au sein de son organisation.

Une nouvelle étape dans l'organisation de la société

Pour conduire les prochaines phases de développement vers les maladies neurologiques rares à la suite du virage stratégique en avril dernier, Theranexus annonce une nouvelle étape dans son organisation sur les volets opérationnels et stratégiques. En effet, le Conseil d'Administration nomme Mathieu Charvériat en qualité de Directeur Général et Franck Mouthon en tant que Président Exécutif.

Pour Franck Mouthon, Président Exécutif de Theranexus « Mathieu et moi avons co-fondé Theranexus et depuis sa création avec l'ensemble des équipes, nous élaborons, concevons et développons conjointement des candidats médicaments à forte valeur ajoutée dans des maladies neurologiques. Pour répondre à nos prochains défis, je me réjouis de la promotion de Mathieu en tant que Directeur Général. C'est aussi, pour moi, une grande fierté de pouvoir renforcer ensemble les capacités opérationnelles et stratégiques de Theranexus ».

Mathieu Charvériat, Directeur général de Theranexus poursuit : « Je remercie chaleureusement Franck et le Conseil d'Administration des nouvelles responsabilités confiées. Je suis très heureux et fier de poursuivre ainsi notre association avec Franck, pour mener à bien les prochaines étapes de notre nouveau plan stratégique avec le lancement de la phase 3 pédiatrique pivotale de Batten-1 et notre plateforme de découverte de nouveaux médicaments innovants ».

Faits marquant du 2ème semestre 2022 : Alliance stratégique avec l'Inserm Transfert et nouvelles avancées sur le programme Batten-1

Au cours du dernier trimestre 2022, Theranexus a signé une alliance stratégique avec l'Inserm Transfert, filiale de valorisation privée de l'Inserm, visant à l'identification de cibles potentielles et de candidats médicaments de thérapies innovantes dans le domaine des maladies neurologiques rares. Avec cet accord, Theranexus bénéficiera d'un accès privilégié et précoce aux travaux de l'Inserm pour identifier et caractériser des cibles nouvelles ainsi que des candidats ARN ou oligonucléotides antisens pour traiter les patients atteints de maladies neurologiques.

Cet accord structurant s'intègre parfaitement dans la stratégie de développement de médicaments dans les maladies neurologiques rares, à l'image de Batten-1, son actif en phase 1/2, développé avec la Fondation BBDF dans la maladie de Batten.

Début 2023, Theranexus et la Fondation BBDF ont annoncé de nouvelles avancées pour leur programme Batten-1, dans l'étude clinique de phase 1/2, avec la démonstration d'un bon profil de tolérance et de sécurité d'utilisation ainsi qu'un profil de pharmacocinétique conforme aux attentes. Les deux partenaires ont franchi une étape importante avec ces résultats positifs qui vont leur permettre de préparer le protocole de l'étude pivotale de phase 3 pour lancer l'essai clinique dans une population pédiatrique courant 2023.

Trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible s'établit à 9,14 M€ contre 11,00 M€ au 30 septembre 2022, un niveau conforme aux prévisions de la société et qui lui garantit une bonne visibilité financière sur l'exercice 2023.

Prochaine publication financière :

Mardi 12 avril : Résultats financiers annuels 2022 & trésorerie T1-2023

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. Theranexus dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln





Contacts



THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur financier et administratif

contact@theranexus.com

















NEWCAP

Théo MARTIN/Pierre LAURENT

Relations Investisseurs

+33 (0)1 44 71 94 97

theranexus@newcap.eu

















FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives Theranexus et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Theranexus estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de la société déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2021 sous le numéro D. 21-0379, dont une copie est disponible sur le site internet de la société (www.theranexus.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Theranexus est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Theranexus ou que Theranexus ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Theranexus diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Theranexus décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mpubaZuZaZvFy3CblsppmWdlaGyVxmbImZWexJSelJzKcHGWmZyVm52bZnBplW1m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78080-theranexus_cp_tresorerie_31_dec_2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews