Theranexus : financement reçu de la région

La société biopharmaceutique Theranexus annonce avoir été désignée, conjointement avec le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et le CERMEP, lauréat du projet 'Pacte de recherche 2024' de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Soutenu par un financement de 320.000 euros par la Région, ce projet appelé IMASO s'inscrit dans la poursuite du laboratoire commun public/privé 'Neuro-Imaging for drug Discovery (NI2D)' implanté à Lyon.



Ce laboratoire commun a été créé fin 2020 et a pour objectif de renforcer les capacités de Theranexus de caractérisation de ses candidats-médicaments à l'aide de nouveaux outils de neuroimagerie préclinique.



