Therapeutic Solutions International, Inc. a été constituée le 6 août 2007 et se concentre sur la modulation immunitaire pour le traitement de plusieurs maladies spécifiques. La société développe une gamme d'agents immuno-modulateurs pour le traitement de certains cancers, de la schizophrénie, des idées suicidaires, des lésions cérébrales traumatiques et pour la santé au quotidien. Le produit phare de la société, QuadraMune, est un mélange synergique multi-breveté de ptérostilbène, sulforaphane, gallate d'épigallocatéchine et thymoquinone. Ce mélange synergique d'ingrédients aide le système immunitaire à lutter contre les affections courantes et complexes et favorise une activité saine des cellules T. La société vend également certains produits nutraceutiques. La société a également mis au point une version allogénique de StemVacs et a déposé des brevets pour couvrir l'activation de cellules universelles du système immunitaire du donneur, appelées cellules dendritiques, de manière à ce qu'elles reprogramment les cellules tueuses naturelles (NK) de l'organisme lors de l'injection.