TherapeuticsMD, Inc. a annoncé que le 17 août 2023, M. Michael C. Donegan, directeur financier et comptable de la société, a informé la société de sa décision de démissionner de ses fonctions, avec effet au 17 août 2023. M. Ziegler a succédé à M. Donegan en tant que directeur financier et comptable à la date de prise d'effet de la démission de M. Donegan. M. Ziegler, âgé de 50 ans, est fondateur et directeur général de JZ Advisory Group, une société de conseil principalement axée sur la fourniture de services de directeur financier fractionné et de comptabilité externalisée aux entreprises du marché intermédiaire et aux entreprises, depuis janvier 2022.

Il a précédemment occupé le poste de directeur financier de DAS Health, un fournisseur de services informatiques aux prestataires de soins de santé détenu par un fonds d'investissement privé, d'avril 2021 à décembre 2021, et celui de directeur financier d'Encompass Onsite, un fournisseur de solutions immobilières de bout en bout, de novembre 2018 à février 2021. Avant de rejoindre Encompass, il a occupé plusieurs postes de directeur financier dans le secteur de la santé, notamment dans les pharmacies spécialisées Biomatrix et Novis Pharmaceuticals, soutenues par des fonds d'investissement privés. M. Ziegler est administrateur de Progressive Care Inc. depuis décembre 2021.

Il est titulaire d'un B.S. en finance et d'un M.B.A. de la Florida Atlantic University.