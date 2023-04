TherapeuticsMD, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

TherapeuticsMD, Inc. a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré des revenus de 69,96 millions USD, contre 2,57 millions USD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 112 millions USD, contre une perte nette de 172,42 millions USD l'année précédente.

Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,12 USD, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 9,96 USD il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,11 USD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 9,96 USD il y a un an. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 12,41 USD, contre une perte de base par action de 21,66 USD il y a un an.

Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 11,96 USD, contre une perte diluée par action de 21,66 USD il y a un an.