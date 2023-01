TherapeuticsMD, Inc. a annoncé que le 30 décembre 2022, la société a mis fin aux fonctions du Dr Brian Bernick et de M. Mark Glickman en tant que co-chefs de la direction et principaux dirigeants par intérim de la société. Le 4 janvier 2023, le conseil d'administration a nommé M. Marlan Walker, le directeur juridique de la société, au poste de chef de la direction et de principal dirigeant de la société.