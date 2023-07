THERATECHNOLOGIES INC. : Canaccord Genuity neutre sur le dossier

Theratechnologies Inc. est une société biopharmaceutique canadienne. La Société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies répondant à des besoins médicaux non satisfaits. La Société commercialise deux médicaments contre les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et a des programmes de recherche sur la stéatohépatite non alcoolique (NASH), l'oncologie et le VIH. Ses médicaments comprennent Trogarzo, EGRIFTA SV et EGRIFTA. Le Trogarzo (ibalizumab-uiyk) est un anticorps monoclonal qui se lie au domaine 2 des récepteurs des cellules T du groupe de différence 4 (CD4). Aux Etats-Unis, Trogarzo est développé pour le traitement de l'infection par le VIH-1. EGRIFTA SV (tésamoréline pour injection) et EGRIFTA sont développés pour la réduction de l'excès de graisse abdominale chez les patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) atteints de lipodystrophie. Son pipeline oncologique comprend le TH1902 et le TH1904. Son pipeline de maladies du foie gras non alcoolique (NAFLD) comprend la Tesamorelin F8. Le TH1902 est en cours d'évaluation dans un essai clinique de Phase I.

Secteur Produits pharmaceutiques