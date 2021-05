Annonces en lien avec l'assemblée annuelle de Theratechnologies

MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies, ou la Société) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements novateurs, a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires.



En marge de l’assemblée, les actionnaires ont procédé à l’élection des candidats énumérés ci-après pour siéger au conseil d’administration de la Société pour un mandat d’un an et ont élu KPMG SRL, à titre d’auditeur de la Société pour l’année financière en cours.

Tous les candidats proposés au poste d’administrateur ont été élus dans les proportions suivantes :

#

POUR %

POUR #

ABSTENTION %

ABSTENTION Joseph Arena 36 236 725 94,13 2 259 788 5,87 Gérald A. Lacoste 29 952 972 77,81 8 543 541 22,19 Paul Lévesque 36 788 358 95,56 1 708 155 4,44 Gary Littlejohn 29 029 970 75,41 9 466 543 24,59 Andrew Molson 33 682 560 87,50 4 813 953 12,50 Alain Trudeau 33 722 300 87,60 4 774 213 12,40 Dawn Svoronos 34 243 837 88,95 4 252 676 11,05 Dale MacCandlish-Weil 33 663 747 87,45 4 832 766 12,55

Dawn Svoronos, présidente du conseil et Paul Lévesque, président et chef de la direction, se sont adressé aux personnes présentes lors de la rencontre virtuelle.

« J’aimerais féliciter Alain Trudeau et Andrew Molson pour leur élection au conseil d’administration de Theratechnologies. Alain et Andrew sont tous deux des leaders du monde des affaires bien reconnus, respectés et dotés de l’expertise et de la vision pour appuyer la Société au cours de son prochain stade de développement et de croissance. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Joseph Arena au sein du conseil d’administration de Theratechnologies. Joseph a connu une brillante carrière en occupant une multitude de rôles stratégiques dans l’industrie pharmaceutique, incluant à titre de responsable des affaires réglementaires pour diverses lignes d’affaires chez Merck et Pfizer, respectivement. Il possède des connaissances scientifiques pointues qui seront inestimables pour la Société alors que nous continuons à faire progresser notre pipeline de R&D en oncologie, dans le NASH et le VIH, » a déclaré Dawn Svoronos, président du conseil, Theratechnologies.

« Je désire aussi remercier sincèrement et spécialement Paul Pommier et Sheila Frame alors qu’ils quittent le conseil. Paul a siégé au conseil pendant près de 20 ans, incluant à titre de président de 2007 à 2013. Nous remercions nos deux collègues pour leur précieuse contribution à Theratechnologies, » a ajouté Mme Svoronos.

« Nous sommes sortis de 2020 avec une organisation plus forte, plus centrée et alignée, avec la détermination de développer notre pipeline en R&D tout en poursuivant à améliorer notre portefeuille commercial en VIH. Je suis heureux que le momentum et le progrès que nous avons bâtis en 2020 nous ont suivi dans la nouvelle année, » a soutenu Paul Lévesque, président et chef de la direction, Theratechnologies.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur la croissance de Theratechnologies et le développement de son pipeline.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, notamment que : la demande pour EGRIFTA SVMD et TrogarzoMD croîtra aux États-Unis et en Europe, qu’aucun effet indésirable ne sera découvert en raison de l’utilisation à long terme d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD, qu’aucun des produits ne fera l’objet d’un rappel, que la U.S. Food and Drug Administration approuvera notre protocole pour l’essai clinique de phase 3 dans le NASH, que nous serons en mesure de recruter des patients pour cette étude, que nous serons en mesure de poursuivre notre étude de phase 1 en oncologie et que les résultats obtenus lors des essais pré-cliniques seront reproduits chez les sujets humains.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes s’entendent notamment du risque que la demande pour nos produits diminue avec le temps, que TrogarzoMD ne soit pas remboursé dans des pays clés en Europe, que la concurrence érode nos parts de marché, que notre étude phase 3 dans le NASH et notre étude de phase 1 en oncologie ne génèrent pas de résultats probants ce qui aurait pour effet de retarder ou faire cesser n’importe lequel de ces essais cliniques, que des effets indésirables en lien avec l’utilisation à long terme soient découverts, que notre propriété intellectuelle sur la tésamoréline soit remise en question et ne soit pas défendable et que nous ayons des litiges en lien avec nos produits.

Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2021, qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2021 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Relations avec les médias:

Denis Boucher Vice-président, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

514-336-7800

Relations avec les investisseurs:

Leah Gibson Directrice principale, Relations avec les investisseurs

ir@theratech.com

617-356-1009