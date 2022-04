La société Theratechnologies présentera, à la réunion annuelle 2022 de l'AACR, de nouvelles données précliniques in vivo qui indiquent l'inhibition de la croissance des cellules souches tumorales humaines (CD133+) dans les cancers du sein triple négatif et de l'ovaire

Deux autres affiches précliniques de validation de principe sur des modèles de cancer des ovaires et du poumon métastatique seront également présentées

MONTRÉAL, 08 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées, a annoncé aujourd’hui qu’elle présentera trois affiches à l’assemblée annuelle 2022 de l’American Association for Cancer Research (AACR) qui aura lieu du 8 au 13 avril 2022 au Centre des congrès Ernest N. Morial à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Selon Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies : « Ces nouvelles données extrêmement intéressantes sur les cancers du sein triple négatif et de l’ovaire dans les études précliniques montrent que le TH1902 est promis à un brillant avenir comme traitement potentiel des cancers exprimant la sortiline. La présence de cellules souches cancéreuses (CSC) a été associée à une maladie agressive, à la croissance anormale de la tumeur, à la migration accrue des cellules cancéreuses, à un type de cancer infiltrant, à un autorenouvellement de ces cellules souches et à la résistance aux traitements habituels de chimiothérapie et de radiothérapie. Une incapacité à éliminer ces cellules avec les traitements actuels entraîne une résistance et une progression du cancer, et peu de traitements se sont révélés aptes à cibler les CSC. Les modèles précliniques de traitement par le TH1902 ont montré une inhibition marquée de la croissance tumorale des CSC sans effet sur les tissus sains. Cette observation appuie davantage notre hypothèse selon laquelle le TH1902 pourrait être efficace dans les cas difficiles à traiter et résistants. »

Voici les points saillants des affiches présentées :

Affiche no 1853 de l’AACR : « TH1902, a SORT1 docetaxel peptide-drug conjugate, inhibits tumor growth of human cancer stem-like cells (CD133+) from both triple-negative breast cancers and ovarian cancers »

Les cellules souches cancéreuses, généralement associées à l’expression de CD133, représentent une faible proportion des cellules présentes dans la plupart des tumeurs et qui s’assortissent d’un potentiel métastatique élevé et d’une résistance accrue aux médicaments. Il a également été démontré que les cellules souches cancéreuses jouent un rôle dans le mimétisme vasculogénique des cancers du sein triple négatif et de l’ovaire. L’étude a examiné l’efficacité du TH1902 contre les cellules souches cancéreuses, ainsi que sa capacité à contourner certains phénotypes de résistance médicamenteuse qui leur sont associés. Voici les résultats obtenus :

Le peptide TH19P01 – L’absorption de TH19P01 a été observée dans les deux lignées de cellules souches cancéreuses, mais des ligands de sortiline ou le silençage de l’expression génique l’ont inhibée, ce qui laisse croire que le peptide cible l’expression de la sortiline, laquelle n’est pas présente dans les cellules saines.

In vitro — Le TH1902 a provoqué une augmentation marquée de l’apoptose cellulaire — En contraste avec le docétaxel seul, le TH1902 a non seulement induit une apoptose cellulaire, mais a également produit un arrêt du cycle cellulaire sans atteindre les tissus sains.

In vitro — Le TH1902 contourne la pompe d’efflux de la P-gp – Alors que les inhibiteurs de la glycoprotéine P (P-gp) peuvent rétablir l’arrêt du cycle cellulaire induit par le docétaxel, ce n’est pas le cas pour le TH1902.

In vivo — Modèles des cancers du sein triple négatif et de l’ovaire — Le TH1902 a considérablement inhibé la croissance des tumeurs composées de cellules souches cancéreuses lorsqu’il a été administré chaque semaine pendant trois cycles à une dose équivalente à celle de la dose maximale tolérée de docétaxel, et les souris traitées au TH1902 ont présenté une tolérance accrue comparativement à celles traitées au docétaxel seulement.

Le TH1902 a démontré une plus grande efficacité à des doses équivalentes au docétaxel – En tant qu’agent unique dans les modèles de xénogreffes tumorales de cellules cancéreuses souches dans les cancers du sein et de l’ovaire, le TH1902 a affiché une plus grande efficacité que le docétaxel utilisé seul. Une plus grande efficacité a également été observée dans le modèle de tumeur ovarienne avec l’utilisation du TH1902 en association avec le carboplatine, comparativement à l’utilisation du paclitaxel ou du docétaxel en association avec le carboplatine.

Une diminution de 80 % de la croissance tumorale a été observée dans les modèles traités au TH1902, tandis que le volume des tumeurs a diminué d’environ 35 % dans les modèles de souris traitées au docétaxel – Selon les résultats, le TH1902 exerce une meilleure activité anticancéreuse que le docétaxel seul sur la croissance des cellules CD133+ dans les modèles animaux de traitement du cancer du sein triple négatif et de l’ovaire.

Affiche no 1076 de l’AACR : « The peptide-drug conjugate TH1902 inhibits growth of subcutaneous melanoma xenografts and formation of lung metastases in a syngeneic mouse model »

Les points saillants de l’étude montrent que le conjugué peptide-médicament breveté de Theratechnologies nommé TH1902 affiche une efficacité supérieure et soutenue dans les modèles de xénogreffes sous-cutanés du mélanome à des doses équivalentes à la dose maximale tolérée du docétaxel. Les souris traitées au TH1902 ont connu une survie prolongée allant jusqu’à 263 %, tandis que le docétaxel utilisé seul n’a augmenté la survie que de 19 %.

Dans un modèle de métastase pulmonaire des cellules B16F10, différents traitements par TH1902 ont réduit considérablement le nombre de nodules métastatiques du poumon comparativement au docetaxel seul.

Affiche no 1079 de l’AACR : « Anti-cancer efficacy of TH1902, a SORT1 docetaxel peptide-drug conjugate, against ovarian and endometrial cancers xenografts alone or in combination with carboplatin »

Les points saillants de l’affiche présentent de façon détaillée l’efficacité du TH1902 contre les modèles de tumeurs SORT1+ ovariennes (ES-2, SKOV-3 et A-2780) et endométriales (AN3-CA). In vitro, le TH1902 a permis de multiplier par deux l’apoptose (mort cellulaire) par rapport au docétaxel seul. Dans les modèles in vivo de xénogreffe des tumeurs, chez les souris traitées au TH1902 pendant deux semaines, on a observé une diminution statistiquement significative de 78 % de la taille de la tumeur. Les données ont démontré que les souris traitées au TH1902 présentaient un ralentissement de la régression tumorale, comparativement aux souris traitées au docétaxel seulement.

Les souris traitées au TH1902 en association avec le carboplatine ont démontré que ce traitement était plus efficace que les autres associations. Les résultats indiquent que l’efficacité in vivo du TH1902 est supérieure à celle du docétaxel contre les cancers de l’ovaire et de l’endomètre chez les animaux qui ont été testés, et que le TH1902 peut être associé en toute sécurité au carboplatine pour obtenir une inhibition optimale de la croissance tumorale.

Les trois affiches seront disponibles sur notre site Web à la fin de l’assemblée.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.theratech.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet du traitement potentiel des cancers exprimant la sortiline, tels que les cancers du sein triple négatif et de l’ovaire, en utilisant le TH1902.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : les résultats précliniques in vitro et in vivo seront reproduits chez les humains, nous compléterons rapidement la phase 1A de notre étude étudiant le TH1902 et nous débuterons prochainement le recrutement de patients pour la phase 1B de cette étude, tout traitement avec le TH1902 sera efficace et sécuritaire dans plusieurs types de cancer et aucun effet indésirable sévère ne sera découvert lorsque le TH1902 sera administré à des humains.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes s’entendent, entre autres, du risque que la pandémie de la Covid-19 aura un effet négatif et significatif sur le déroulement de l’étude clinique de phase 1, que les résultats obtenus à la suite de l’administration du TH1902 chez des humains soient significativement différents de façon négative des résultats obtenus lors de nos études précliniques et qu’ils ne permettront pas la poursuite d’essais cliniques additionnels, que des effets indésirables sévères soient découverts, que l’on éprouve de la difficulté à recruter des patients entraînant des retards dans le début ou l’achèvement de l’étude clinique de phase 1 utilisant le TH1902 et que nos fournisseurs ne rencontrent pas leurs obligations en vertu de nos ententes avec eux.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022 pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. La notice annuelle est disponible sur SEDAR au www.sedar.com sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Pour les demandes de la part des médias :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et Chef de la direction financière

communications@theratech.com

514 336-7800