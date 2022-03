La société Theratechnologies présentera trois affiches à l'AACR, y compris de nouvelles données précliniques in vivo qui indiquent l'inhibition de la croissance des cellules souches tumorales humaines (CD133+) dans les cancers du sein triple négatif et de l'ovaire

MONTRÉAL, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd’hui que trois résumés d’affiches ont été acceptés pour présentation au congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (AACR), qui aura lieu du 8 au 13 avril 2022 au Centre des congrès Ernest N. Morial à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La Société présentera de nouvelles données précliniques in vivo liées à TH1902, lesquelles montrent une inhibition de la croissance tumorale des cellules souches cancéreuses humaines (CD133+) dans les cancers du sein triple négatif et de l’ovaire. Theratechnologies présentera également de nouvelles données in vivo sur l’efficacité anticancéreuse de TH1902 contre les cancers de l’ovaire et de l’endomètre ainsi que sur son effet inhibiteur dans le cas des xénogreffes sous-cutanées du mélanome et de la formation de métastases pulmonaires dans un modèle de souris syngénique.



Renseignements sur le résumé de l’affiche et les séances de présentation :

Toutes les affiches seront mises en ligne sur le site Web de l’AACR le vendredi 8 avril à 13 h, HE.

Titre : « TH1902, a SORT1 docetaxel peptide-drug conjugate, inhibits tumor growth of human cancer stem-like cells (CD133+) from both triple-negative breast cancers and ovarian cancers »

Type de présentation : En personne et par affiche électronique

Date et heure de la séance : Le 11 avril, de 13 h 30 à 17 h (présentation sur demande de l’affiche électronique)

Titre : « Anti-cancer efficacy of TH1902, a SORT1 docetaxel peptide-drug conjugate, against ovarian and endometrial cancers xenografts alone or in combination with carboplatin »

Type de présentation : En personne et par affiche électronique

Date et heure de la séance : Le 11 avril, de 9 h à 12 h 30 (présentation sur demande de l’affiche électronique)

Titre : « The peptide-drug conjugate TH1902 inhibits growth of subcutaneous melanoma xenografts and formation of lung metastases in a syngeneic mouse model »

Type de présentation : En personne et par affiche électronique

Date et heure de la séance : Le 11 avril, de 9 h à 12 h 30 (présentation sur demande de l’affiche électronique)

Tous les résumés ci-dessus seront rendus disponibles au grand public à compter de 16h30 HE aujourd’hui 8 mars 2022 : https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10517 .

