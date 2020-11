THERATECHNOLOGIES ANNONCE DES DONNÉES D'UNE PRÉSENTATION ORALE AU AASLD DÉMONTRANT COMMENT LA TÉSAMORÉLINE PEUT RÉDUIRE LA FIBROSE ET LE NASH

Montréal, Canada - Le 16 novembre 2020 - Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a partagé aujourd'hui de nouvelles données sur le mécanisme d'effet de la tésamoréline présentées lors d'une présentation orale livrée par Lindsay T. Fourman, MD, de l'unité du métabolisme, Département de médicine, Massachusetts General Hospital, dans le cadre de la conférence The Liver Meeting® 2020 de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).

Les résultats de la sous-analyse protéomique présentée par Dr Fourman démontrent que les concentrations sériques de trois protéines associées au développement de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et de la fibrose, à savoir le facteur de croissance vasculaire endothélial A (VEGFA), le facteur de transformation de croissance Bêta 1 (TGFβ1) et du facteur de stimulation de colonies (CSF1), ont été significativement réduites chez les patients traités avec la tésamoréline comparativement au groupe placébo. Spécifiquement, la différence des niveaux sériques, en conformité avec la diminution de l'expression hépatique des gênes, du VEGFA était log2-fois,-0,24 (p=0,03), du TGFβ1 était log2-fois-0,31 (p=0,03) et du CSF1 log2-fois-0,19 (p=0,004).

Ces résultats nous aident à mieux comprendre la façon dont la tésamoréline fonctionne pour réduire le gras hépatique et la fibrose. L'impact de la tésamoréline sur la réduction du niveau sérique de ces trois protéines associées à la progression du NASH est une autre indication des bénéfices potentiels du développement de la tésamoréline pour le traitement du NASH », a déclaré Dr Christian Marsolais, vice- président principal et chef de la direction médicale, Theratechnologies.

Cette sous-analyse traite de résultats obtenus auparavant de l'analyse transcriptomique de biopsies du foie dans le cadre de l'étude de la tésamoréline chez les patients atteints du VIH et avec une stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD). Ces résultats ont été antérieurement publiés dans JCI Insight en 2020 et dans The Lancet HIV en octobre 2019. Les résultats de la présente sous-analyse permettent de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la tésamoréline sur le ballonnement, l'inflammation et la fibrose observés dans le NAFLD et le NASH.

En plus de ses effets déjà connus sur la diminution du gras hépatique, ces résultats démontrent que la tésamoréline pourrait ouvrir des voies métaboliques clés qui pourraient avoir un effet direct sur l'inflammation et la fibrose », a ajouté Dr Steven Grinspoon, professeur de médecine, Harvard Medical School , chef de l'unité du métabolisme, Massachusetts General Hospital . « Ces résultats sont une preuve de plus

1