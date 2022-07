Theratechnologies annonce la clôture d'un financement de 40 M$ aux termes de sa convention de crédit

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 16 décembre 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 14 décembre 2021.

MONTRÉAL, 27 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu un financement de 40 M$ aux termes de sa convention de crédit conclue avec des fonds affiliés de Marathon Asset Management. Toutes les sommes d’argent sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.



Ce montant initial sera affecté à l’achat de 30 M$ du capital des billets convertibles venant à échéance en juin 2023 (les « billets »). L’achat des billets devrait avoir lieu le ou vers le 29 juillet 2022.

Le 13 juillet 2022, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une lettre d’engagement exécutoire visant un prêt à terme non dilutif d’un montant maximal de 100 M$ avec des fonds affiliés de Marathon Asset Management. Cette facilité de crédit est mise à la disposition de Theratechnologies en quatre tranches; la première de celles-ci, d’une valeur de 40 M$, a été prélevée et financée aujourd’hui. La convention de crédit est disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov dans les documents déposés de Theratechnologies.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « prometteur », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou encore des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des énoncés concernant la disponibilité du prêt à terme et le calendrier d'achat des billets.

Bien que les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses qui, selon la Société et compte tenu des renseignements actuellement disponibles, sont raisonnables, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés puisque les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Certaines hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs comprennent, notamment, ce qui suit : la Société respectera toutes les modalités et les conditions de la convention de crédit afin de prélever les fonds restants sur le prêt à terme; la Société ne sera pas en défaut à l’égard des modalités de la facilité de prêt; les ventes d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD continueront de progresser aux États-Unis avec le temps; et l’achat de billets aura lieu à la date prévue dans le présent communiqué de presse.

Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans un tel énoncé prospectif. Ces risques et ces incertitudes comprennent, notamment, ceux qui sont liés aux éléments suivants ou qui découlent de ceux-ci : le non-respect par la Société des modalités et des conditions du prêt à terme; la survenance, aux termes du prêt à terme, d’un cas de défaut déclenchant le remboursement anticipé de tout montant prélevé impayé; l’échec des efforts et des initiatives de ventes de la Société; et un retard dans l’achat des billets par rapport aux échéances prévues dans le présent communiqué, ce qui conduit à une hausse du prix d’achat.

Les investisseurs actuels et les investisseurs éventuels sont invités à se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022 disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Renseignements aux investisseurs :

Elif McDonald

Directrice principale aux relations avec les investisseurs

ir@theratech.com

438 315-8563