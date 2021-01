Theratechnologies annonce la clôture d'un placement public d'unités par voie de prise ferme de 46 million $ US comprenant l'exercice intégral de l'option de surallocation

NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) ), société biopharmaceutique dont les activités sont axées sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, est heureuse d’annoncer qu’elle a complété son placement par voie de prise ferme annoncé préalablement (le « placement ») aux termes duquel la Société a émis 16 727 900 unités de la Société (les « unités ») à un prix de 2,75 $ US par unité (soit l’équivalent d’environ 3,51 $ C par unité) (le « prix du placement »), pour un produit brut totalisant 46 001 725 $ US (soit l’équivalent d’environ 58 714 929 $ C) à un prix). Le placement comprend l’exercice intégral de l’option de surallocation permettant l’achat de 2 181 900 unités supplémentaires au prix du placement.



Le placement a été mené par Corporation Mackie Recherche Capital à titre de chef de file et teneur de livres unique, au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc. (ensemble, les « preneurs fermes »).

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un demi bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère au porteur de celui-ci le droit de souscrire une action ordinaire à un prix de 3,18 $ US (soit l’équivalent d’environ 4,06 $ C) en tout temps jusqu’à au 19 janvier 2024.

Le produit net du placement sera employé principalement au financement des activités de recherche et de développement, aux initiatives de commercialisation, aux frais généraux et administratifs, aux besoins en fonds de roulement et à d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres aux États-Unis ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans qualification ou inscription en vertu des lois en valeurs mobilières de cette juridiction. Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ces titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans inscription ou dispense pertinente des exigences d’inscription américaines ou prévues par les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur l’emploi du produit du placement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, notamment que : le produit du placement sera alloué comme prévu aux éléments indiqués ci-dessus et que nous aurons suffisamment de fonds pour soutenir notre plan d’affaires.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes s’entendent notamment du risque qu’une résurgence de la pandémie de Covid-19 affecte négativement nos activités ainsi que celles de nos fournisseurs et sous-traitants et que la découverte d’effets indésirables après un usage à long terme de nos produits mène à un retrait ou un rappel de nos produits.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. La notice annuelle est disponible sur SEDAR au www.sedar.com, sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2020 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Relations avec les médias :

Denis Boucher

Vice Président, Communications et Affaires Corporatives

communications@theratech.com

514-336-7800

Relation avec les investisseurs :

Leah Gibson

Directeur principal, Relations avec les investisseurs

lgibson@theratech.com

617-356-1009