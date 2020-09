Theratechnologies : annonce ses résultats financiers préliminaires du troisième trimestre de l'exercice financier 2020

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l'information disponible à la date où ils sont formulés, et se reconnaissent à

En plus des éléments non récurrents affectant nos revenus du troisième trimestre, la COVID- 19 a changé le paradigme des ventes et de la commercialisation du secteur pharmaceutique. Les hôpitaux et les cliniques sont devenus moins accessibles aux représentants des ventes en raison des restrictions liées à la pandémie et nous avons mis en œuvre les mesures appropriées pour faire face à ces défis. Grâce à une structure de vente remaniée et une réallocation des ressources, nous avons augmenté le nombre d'évènements virtuels accroissant ainsi la possibilité de la société de transmettre ses messages à la communauté des soins de santé. Nous croyons que ces mesures soutiendront nos efforts pour accroître les ventes de

Pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2020, la société prévoit des revenus nets consolidés entre 13,8 millions de dollars 1 et 14,8 millions de dollars comparativement à 16,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2019. Les revenus du troisième trimestre 2020 ont principalement été affectés par la pandémie de la COVID-19, par des éléments non récurrents liés à la transition d'EGRIFTAMD à EGRIFTA SVMD, ainsi que par des remises et refacturations plus élevées que prévues et liées à des périodes de déclaration antérieures.

Montréal, Canada - Le 21 septembre 2020 - Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers préliminaires de son troisième trimestre pour l'exercice financier clos le 31 août 2020.

l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur nos revenus prévus et notre position de liquidité, ainsi que sur l'accroissement des ventes de TrogarzoMD et d'EGRIFTAMD aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivantes : (i) nos revenus et notre position de liquidité réels déclarés ne seront pas différents que ceux déclarés dans le présent communiqué de presse; (ii) aucun élément inattendu ne sera enregistré ayant pour effet de réduire ou augmenter le montant attendu des revenus et de la position de liquidité; (iii) aucun effet secondaire défavorable ne sera découvert de l'utilisation à long-terme de nos produits; (iv) nos produits ne feront pas l'objet de rappels; (v) notre plan d'affaires ne changera pas.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, le risque que (i) la pandémie de la COVID-19 ait des conséquences négatives sur (a) nos efforts de ventes et l'accroissement de nos revenus, (b) la capacité de nos fournisseurs à accomplir leurs obligations envers nous, (c) nos activités de recherche et de développement, (d) la santé de nos employés et notre capacité à compter sur nos ressources, et le commerce international; (ii) aucun effet secondaire défavorable ne sera découvert de l'utilisation à long-terme de nos produits; (iv) nos produits ne feront pas l'objet de rappels; (v) aucun produit biosimilaire ne sera approuvé en concurrence avec EGRIFTA SVMD;

nous ne serons pas impliqués dans aucun type de litiges; et (vii) notre plan d'affaires ne changera pas.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 et au formulaire 40-F daté du 25 février 2020 disponibles sur EDGAR, pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et

Theratechnologies. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

