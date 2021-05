Theratechnologies embauche un vice-président aux ressources humaines

MONTRÉAL, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (Theratechnologies ou la Société, (TSX : TH) (NASDAQ : THTX)), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a le plaisir d’annoncer que M. André Dupras se joint à la Compagnie en tant que vice-président aux ressources humaines.



« André offre une expertise et des habiletés cruciales à un moment où la Société doit attirer et retenir les meilleurs talents requis pour la croissance de nos actifs commerciaux et la continuation du développement de notre pipeline en recherche, » a déclaré Paul Lévesque, président et chef de la direction.

« Alors que la demande pour les ressources talentueuses et expérimentées est grande, André jouera un rôle de premier plan afin de donner à Theratechnologies les outils requis pour continuer à bâtir une équipe solide et à se doter de nouvelles habiletés. Au nom de toute l’équipe chez Theratechnologies, je souhaite la plus chaleureuse bienvenue à notre nouveau collègue, » a ajouté M. Lévesque.

M. Dupras cumule plus de 25 années d’expérience en ressources humaines. Plus récemment, il était vice-président des ressources humaines chez Clementia Pharmaceuticals. Auparavant, il a passé 15 années chez Pfizer Canada dans divers postes de gestion en ressources humaines et en commercialisation. Il a aussi travaillé chez Bombardier Aérospatiale en rémunération mondiale, chez Aon Hewitt et chez Réno-Dépôt. M. Dupras détient une maîtrise en science de la gestion, concentration ressources humaines et un baccalauréat en administration (Marketing et ressources humaines), tous deux obtenus à HEC Montréal. Il est membre de l’ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Il relèvera directement du président et chef de la direction, M. Paul Lévesque, et sera basé à Montréal.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur la croissance de Theratechnologies et le développement de son pipeline.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : les ventes de nos produits aux États-Unis augmenteront avec le temps, nos produits ne seront pas assujettis à des rappels, aucun effet secondaire inconnu ne sera découvert en lien avec l’utilisation de nos produits à long terme, nos produits continueront à être remboursés par des tiers payeurs, les résultats précliniques in vivo obtenus avec le TH1902 seront répliqués chez les humains durant l’essai de la phase 1, le traitement avec le TH1902 sera efficace et sécuritaire dans divers types de cancer, nous serons en mesure de recruter des patients pour compléter l’essai de la phase 1 en utilisant le TH1902, nous respecterons nos échéanciers annoncés, y compris ceux liés au début de l’essai clinique de phase 3 utilisant la tésamoréline pour le traitement potentiel du NASH dans la population générale, et nous disposerons des fonds nécessaires pour exécuter notre plan d’affaires.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces hypothèses comprennent, entre autres, le risque que la pandémie actuelle de la Covid-19 nous oblige à modifier de façon défavorable les échéanciers précédemment annoncés en raison, entre autres, de mesures de sécurité mises en œuvre aux États-Unis et en Europe, le risque relié à l’état de santé des employés et une pénurie de produits ou matériaux, que nous soyons assujettis à des rappels de produits, que des enjeux d’innocuité soient découverts en lien avec l’utilisation à long terme de nos produits, que nous nous retrouvions en situation de violation des lois et des réglementations régissant la commercialisation de produits entraînant un paiement d’amendes ou d’autres pénalités, que la propriété intellectuelle protégeant nos produits soit remise en question et jugée invalide, que nous soyons incapables de reproduire les résultats précliniques in vivo obtenus avec le TH1902 lors de son administration aux humains, que nous soyons incapables de recruter des patients pour nos essais cliniques proposés et que nous n’ayons pas les fonds nécessaires pour compléter notre plan d’affaires.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. La notice annuelle est disponible sur SEDAR au www.sedar.com, sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2020 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Relations avec les médias :

Denis Boucher

Vice-président, Communications et Affaires corporatives

514-336-7800

communications@theratech.com

Relations avec les investisseurs :

Leah Gibson

Directrice principale, Relations avec les investisseurs

617-356-1009

ir@theratech.com