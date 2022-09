Theratechnologies fera une présentation à l'occasion de la Cantor Oncology, Hematology & HemeOnc Conference

MONTRÉAL, 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que Paul Lévesque, président et chef de la direction, participera à la table ronde « Novel Targets in Oncology: Risk vs. Reward » dans le cadre de la Cantor Oncology, Hematology & HemeOnc Conference qui se tiendra au New York Palace Hotel le mercredi 28 septembre 2022 à 9 h HE, à New York. La présentation n’est disponible que pour les participants à la conférence : https://www.cantor.com/cantor-oncology-hemonc-conference/



M. Philippe Dubuc, chef de la direction financière, et le Dr Christian Marsolais, chef de la direction médicale, se joindront à M. Lévesque et participeront à diverses rencontres lors de cette conférence.

