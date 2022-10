Theratechnologies présente des données démontrant la surexpression de la sortiline (SORT1) dans plusieurs types de tumeurs au 34e symposium de l'EORTC-NCI-AACR

MONTRÉAL, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que l’entreprise présentera des données provenant de micromatrices tissulaires qui permettent d’observer une surexpression de la SORT1, la cible de la plateforme oncologique de Theratechnologies, dans plusieurs types de cancers. Les données seront présentées dans le cadre d’une séance de présentation par affiches au 34e symposium conjoint de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), du National Cancer Institute (NCI) et de l’American Association for Cancer Research (AACR), qui aura lieu du 26 au 28 octobre 2022 à Barcelone, en Espagne.



« Nous avons hâte de présenter les données des micromatrices tissulaires au symposium de l’EORTC-NCI-AACR, car ces résultats renforcent l’idée que la SORT1 constitue une cible prometteuse pour l’administration et l’internalisation d’agents anticancéreux », a commenté le Dr Christian Marsolais, chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Nous mettons à l’essai notre conjugué peptide-médicament qui cible la SORT1 (TH1902) pour traiter huit types de tumeurs solides dans le cadre de notre étude sur le TH1902 menée sur des sujets humains et nous attendons avec impatience les résultats. »

Renseignements sur le résumé de l’affiche et la séance de présentation :

Titre : « Expression of the sortilin 1 receptor (SORT1) in healthy and tumor tissues »

Auteure principale : Dre Guylaine Roy, Theratechnologies Inc.

Numéro du résumé/de l’affiche : 328 / PB108

Date et heure de la séance : Vendredi 28 octobre 2022, séance sur le profilage moléculaire, de 10 h à 15 h, CEST (heure d’été d’Europe centrale)

