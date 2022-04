Theratechnologies présente ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2022 et une mise à jour concernant ses activités commerciales

– Les ventes consolidées du premier trimestre de 2022 affichent une hausse de 20 %

soutenue par la croissance de 35 % des ventes d’EGRIFTA SVMD.

– Le recrutement pour la partie A de l’essai de phase 1 du TH1902 à un dosage de 300 mg/m2 est presque terminé, laissant entrevoir la possibilité d’amorcer prochainement le recrutement pour la partie B de l’essai

de phase 1 à plus grande échelle (essai de type « panier »).



– Nous avons présenté trois affiches au congrès de l’AACR, y compris

de nouvelles données précliniques in vivo sur le TH1902 et ses effets

sur les cellules cancéreuses s’apparentant aux cellules souches (CD-133+).



– La mise sur pied de notre équipe chargée des activités commerciales sur le terrain est en cours et l’équipe complète devrait être en place d’ici la fin d’avril 2022.





MONTRÉAL, 13 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies », ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), société biopharmaceutique dont les activités sont axées sur le développement et la commercialisation de traitements novateurs, a présenté aujourd’hui les faits saillants commerciaux et les résultats financiers pour son premier trimestre de l’exercice 2022 clos le 28 février 2022 (le « premier trimestre de l’exercice 2022 », ou « T1 2022 »).

« Notre performance, propulsée par la forte lancée du deuxième semestre de 2021, s’est maintenue en ce début d’exercice », a déclaré M. Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies. « Dans cette optique, nous avons bien progressé à l’égard de la réalisation de nos objectifs commerciaux, comme en témoigne la forte croissance de nos ventes au premier trimestre 2022, notre trimestre historiquement le plus faible. Nous avons en effet enregistré une croissance de 35 % des ventes d’EGRIFTA SVMD, tandis que les ventes commerciales globales combinées ont connu une croissance à deux chiffres, soit de 20 %. »

Sommaire des revenus du premier trimestre de l’exercice 2022

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos les

28 février Variation

(en %) 2022 2021 Ventes nettes d’EGRIFTAMD et d’EGRIFTA SVMD 11 704 8 688 34,7 % Ventes nettes de TrogarzoMD 6 853 6 742 1,6 % Revenus 18 557 15 430 20,3 %

« Le développement du TH1902, notre principal conjugué peptide-médicament expérimental qui s’attache au docétaxel, un agent cytotoxique bien établi et bien caractérisé qui est utilisé dans le traitement du cancer, progresse bien lui aussi. Nous prévoyons terminer le schéma posologique du TH1902 à 300 mg/m2 pour 6 patients avant la fin du mois d’avril 2022, et nous sommes sur le point de conclure cette phase de l’essai clinique et d’établir la dose recommandée pour la phase 2. Il s’agit de la dernière étape à franchir avant de pouvoir lancer l’essai clinique de type “panier” à plus grande échelle. Nous avons également présenté récemment nos nouvelles données précliniques in vivo sur le TH1902 au congrès annuel de l’AACR. Par ailleurs, Theratechnologies poursuit ses discussions en vue de trouver un partenaire à qui octroyer une licence pour le développement du TH1902 en Chine élargie », a conclu M. Lévesque.

Faits saillants commerciaux récents

Mise à jour concernant notre portefeuille de produits

Mise à jour sur l’étude du TH1902 : Le recrutement pour l’essai clinique de phase 1 portant sur le TH1902 s’est accéléré au cours des dernières semaines, et nous prévoyons maintenant que les 6 patients devant recevoir une dose de 300 mg/m2 seront recrutés avant la fin du mois d’avril. Ce dosage équivaut à environ une fois et demie la dose thérapeutique indiquée de docétaxel. L’administration ciblée du TH1902, de même que l’internalisation rapide du médicament dans les cellules cancéreuses, pourrait permettre l’accumulation de 7,5 à 10 fois plus d’agents cytotoxiques dans les cellules cancéreuses que lorsqu’il est administré seul. Si l’absence de toxicité limitant la posologie est confirmée, ce dosage sera la dose recommandée pour la phase 2. Comme nous l’avons mentionné précédemment, une fois la dose recommandée pour la phase 2 établie, le recrutement pour l’essai ouvert de type « panier » à plus grande échelle commencera immédiatement. Cet essai permettra de mieux évaluer l’innocuité et la tolérabilité du TH1902. L’activité antitumorale préliminaire du TH1902 sera évaluée chez tous les patients selon les critères d’évaluation de la réponse dans les tumeurs solides.



Le recrutement pour l’essai à plus grande échelle devrait commencer au premier semestre de 2022. Nous avons déposé une modification au protocole de phase 1 auprès de la FDA afin d’inclure les types de tumeurs solides suivants : cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR+), cancer du sein triple négatif, cancer de l’ovaire, cancer de l’endomètre et mélanome (10 patients par branche). En outre, une branche sera ajoutée pour inclure le cancer de la thyroïde, le cancer pulmonaire à petites cellules, le cancer de la prostate et d’autres cancers potentiels exprimant fortement le récepteur de la sortiline (15 patients au total). La conception initiale de l’essai prévoyait le recrutement d’une cohorte de 40 patients atteints de différents types de tumeurs solides, dont le cancer colorectal et le cancer du pancréas. Nous prévoyons désormais recruter environ 70 participants pour notre essai de type « panier » afin d’évaluer l’activité antitumorale potentielle du TH1902.



En date des présentes, la Société a répondu aux questions qu’elle a reçues de la FDA et ne s’attend pas à en recevoir d’autres d’ici le 15 avril 2022, soit la date à laquelle les modifications au protocole seront réputées avoir été autorisées et être prêtes à être apportées.

Stratégie de partenariat et d’octroi de licence pour le TH1902 en Chine : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous continuons d’étudier la possibilité d’octroyer une licence pour le développement et la commercialisation du TH1902 en Chine et de discuter avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.



Présentations scientifiques par affiches : La Société a présenté trois affiches lors du congrès annuel de l’American Association for Cancer Research (« AACR ») qui s’est tenu récemment, y compris de nouvelles données précliniques in vivo sur le TH1902 démontrant une inhibition de la croissance tumorale des cellules cancéreuses s’apparentant aux cellules souches humaines (CD133+) dans les cancers du sein triple négatif et les cancers de l’ovaire.





: La Société a présenté trois affiches lors du qui s’est tenu récemment, y compris de nouvelles données précliniques in vivo sur le TH1902 démontrant une inhibition de la croissance tumorale des cellules cancéreuses s’apparentant aux cellules souches humaines (CD133+) dans les cancers du sein triple négatif et les cancers de l’ovaire. Dépôt d’une demande sBLA pour la formulation F8 : Comme nous l’avons annoncé précédemment, nous avions l’intention de déposer une demande supplémentaire de licence de produit biologique (supplemental Biologics License Application, ou « sBLA ») pour la formulation F8 (la « formulation F8 ») avant la fin du premier trimestre de l’exercice 2022. Contrairement à l’EGRIFTA SVMD, qui est reconstitué quotidiennement avec de l’eau stérile aux fins d’injection, la formulation F8 nécessite de l’eau bactériostatique pour injection (« EBI »), puisque le produit reconstitué sert pour sept injections quotidiennes. Le seul fournisseur mondial d’EBI nous a récemment informés qu’il est contraint d’apporter des modifications à son usine, à la suite d’une inspection récente de la FDA, avant de pouvoir reprendre la fabrication et l’expédition d’EBI. Même si nous estimons que la reprise de l’approvisionnement est prévue pour le quatrième trimestre de 2022, il n’existe actuellement aucun échéancier ferme pour la reprise des expéditions, ce qui occasionnera par conséquent un retard dans le lancement éventuel de la formulation F8. Dans ces conditions, nous avons décidé de retarder le dépôt de la demande sBLA pour la formulation F8 en attendant d’avoir plus de précisions sur cet enjeu d’approvisionnement. En raison de cette incertitude liée à la disponibilité de la formulation F8 de la tésamoréline, et puisque le dosage des patients de l’étude de phase 3 sur la stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») dépend de la disponibilité de la formulation F8, nous avons également pris la décision de suspendre toutes les activités externes liées à la planification de l’essai jusqu’à ce que la situation sur la disponibilité de l’EBI se précise. Nous comptons tenir les investisseurs informés au fur et à mesure que l’incertitude entourant notre approvisionnement en EBI se dissipera.



L’approvisionnement en EGRIFTA SVMD n’est pas touché par cette situation, puisque la reconstitution de cette formulation ne nécessite pas d’EBI.

Mise à jour concernant nos activités commerciales et médicales

Renforcement des capacités commerciales et des affaires médicales aux États-Unis : En mars 2022, Theratechnologies a amorcé le déploiement de sa propre équipe sur le terrain, dans un contexte où les restrictions liées à la pandémie continuent d’être levées, favorisant ainsi un meilleur engagement des médecins. Le fort élan observé au cours du deuxième semestre de 2021 a motivé cette décision, qui devrait accroître l’engagement de nos employés, réduire le roulement de personnel et permettre le recrutement de talents de premier plan pour notre équipe de terrain. La mise sur pied de notre équipe interne chargée des activités commerciales et médicales sur le terrain sera terminée d’ici la fin du mois d’avril 2022.





En mars 2022, Theratechnologies a amorcé le déploiement de sa propre équipe sur le terrain, dans un contexte où les restrictions liées à la pandémie continuent d’être levées, favorisant ainsi un meilleur engagement des médecins. Le fort élan observé au cours du deuxième semestre de 2021 a motivé cette décision, qui devrait accroître l’engagement de nos employés, réduire le roulement de personnel et permettre le recrutement de talents de premier plan pour notre équipe de terrain. La mise sur pied de notre équipe interne chargée des activités commerciales et médicales sur le terrain sera terminée d’ici la fin du mois d’avril 2022. Gestion du cycle de vie du TrogarzoMD : Une demande sBLA a été déposée auprès de la Food and Drug Administration (la « FDA ») des États-Unis au quatrième trimestre de 2021 relativement au mode d’administration du TrogarzoMD par injection intraveineuse (« IV ») directe pour le traitement des infections au virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (« VIH-1 »). Nous sommes heureux d’annoncer que la FDA a accepté notre demande et a fixé au 3 octobre 2022 la date cible d’une action pour celle-ci en vertu de la loi intitulée Prescription Drug User Fee Act (la « PDUFA »). Theratechnologies et TaiMed évaluent aussi un mode d’administration du TrogarzoMD par injection intramusculaire (« IM ») dans le cadre de l’étude TMB-302. Le recrutement des patients progresse bien, et nous prévoyons que le recrutement sera complété dans les semaines à venir, ce qui nous permettra de mener l’étude au deuxième semestre de 2022.

Prévisions de revenus pour 2022

Theratechnologies prévoit que ses revenus s’établiront dans une fourchette allant de 79 millions de dollars à 84 millions de dollars pour l’exercice 2022 dans son ensemble, et que la croissance du portefeuille de produits commercialisés par rapport à l’exercice 2021 se situera dans une fourchette allant de 13 % à 20 %.

Résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2022

Les résultats financiers présentés dans le présent communiqué de presse sont tirés du rapport de gestion (le « rapport de gestion ») et des états financiers consolidés intermédiaires (les « états financiers intermédiaires ») de la Société pour le trimestre clos le 28 février 2022 (le « premier trimestre de l’exercice 2022 », ou « T1 2022 »), lesquels ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (les International Financial Reporting Standards, ou « IFRS »), publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires sont disponibles au www.sedar.com, sur EDGAR au www.sec.gov et au www.theratech.com. Sauf indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés en dollars américains et les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans notre rapport de gestion.

Revenus

Les revenus consolidés pour le trimestre clos le 28 février 2022 se sont élevés à 18 557 000 $, contre 15 430 000 $ pour la période correspondante close le 28 février 2021.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2022, les ventes nettes d’EGRIFTA SVMD ont atteint 11 704 000 $, contre 8 688 000 $ au premier trimestre de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 34,7 % par rapport au premier trimestre de 2021, en raison de l’effet combiné d’un nombre plus élevé d’unités vendues et d’un prix de vente net plus élevé.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2022, les ventes nettes de TrogarzoMD se sont chiffrées à 6 853 000 $, contre 6 742 000 $ pour le trimestre correspondant de 2021, soit une hausse de 1,6 %. Bien que les ventes d’unités aient été plus élevées en Amérique du Nord et en Europe, les rabais plus élevés accordés en Europe se sont répercutés sur la croissance des revenus.

Coût des ventes

Pour le trimestre clos le 28 février 2022, le coût des ventes a augmenté pour s’établir à 6 099 000 $, contre 5 411 000 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice 2021, en raison surtout de l’augmentation du coût des produits vendus. Le coût des produits vendus s’est chiffré à 4 878 000 $ au premier trimestre de 2022, comparativement à 4 190 000 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La hausse du coût des produits vendus s’explique essentiellement par l’augmentation des ventes. Le coût des ventes tient également compte d’un amortissement de l’autre actif de 1 221 000 $ tant pour le premier trimestre de l’exercice 2022 que pour le premier trimestre de l’exercice 2021.

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement se sont chiffrés à 8 003 000 $ pour le trimestre clos le 28 février 2022, comparativement à 4 883 000 $ pour la période correspondante de 2021. L’augmentation est en grande partie attribuable à la hausse des dépenses dans nos programmes en oncologie, à l’augmentation des dépenses d’éducation des médecins et des patients, ainsi qu’à l’accroissement des dépenses liées aux affaires médicales en Europe.

Frais de vente

Les frais de vente ont atteint 7 807 000 $ pour le premier trimestre de 2022, contre 6 158 000 $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui rend compte des nouvelles embauches de personnel clé en Amérique du Nord et en Europe du fait des activités de commercialisation plus importantes dans ces deux territoires.

Les frais de vente et de développement des marchés comprennent également l’amortissement de la valeur des immobilisations incorporelles pour les droits de commercialisation d’EGRIFTAMD et de TrogarzoMD. Ainsi, nous avons inscrit une charge de 795 000 $ pour les premiers trimestres des exercices 2022 et 2021.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs ont totalisé 4 368 000 $ pour le trimestre clos le 28 février 2022, en regard de 3 562 000 $ pour le premier trimestre de 2021. L’augmentation des frais généraux et administratifs est essentiellement attribuable à l’essor généralisé des activités commerciales et à l’accroissement des activités en Europe.

Charges financières nettes

Des charges financières nettes de 1 285 000 $ ont été inscrites pour le trimestre clos le 28 février 2022, contre 1 332 000 $ pour la période correspondante de 2021. Les charges financières nettes des premiers trimestres des exercices 2022 et 2021 tiennent compte d’intérêts de 802 000 $ sur les billets de premier rang convertibles émis en juin 2018.

Les charges financières nettes comprennent également une charge de désactualisation, laquelle s’est chiffrée à 517 000 $ pour le premier trimestre de 2022, en regard de 581 000 $ pour la période correspondante de 2021.

Perte nette

Compte tenu de l’augmentation des revenus et de l’augmentation des charges pour le trimestre clos le 28 février 2022, la perte nette pour la période s’est établie à 9 032 000 $, comparativement à 5 922 000 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Liquidités et situation financière

À la clôture du premier trimestre de l’exercice 2022, la trésorerie, les placements obligataires et les fonds du marché monétaire totalisaient 34 283 000 $.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2021, la Société a réalisé un appel public à l’épargne visant le placement et l’émission de 16 727 900 unités de la Société pour une contrepartie en trésorerie brute de 46 002 000 $, compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation. Les frais d’émission d’actions se sont élevés à 3 385 000 $, ce qui a donné lieu à un produit net de 42 617 000 $.

La trésorerie et les placements obligataires et en fonds du marché monétaire dont nous disposons actuellement suffiront à financer les activités de la Société pendant les douze prochains mois. Nous explorons actuellement divers scénarios pour racheter les billets de premier rang convertibles émis en juin 2018, qui deviennent exigibles en juin 2023.

Pour le trimestre clos le 28 février 2022, les activités d’exploitation ont nécessité des sorties de trésorerie de 4 174 000 $, contre 1 896 000 $ pour la période correspondante de l’exercice 2021, ce qui s’explique surtout par l’alourdissement de la perte en 2022.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2022, les variations des actifs et des passifs d’exploitation ont eu une incidence favorable de 69 000 $ (incidence défavorable de 3 332 000 $ en 2021) sur les flux de trésorerie. Ces variations tenaient compte de l’incidence défavorable de la hausse des créances clients et d’une baisse des créditeurs et charges à payer, et elles ont été contrebalancées par l’incidence favorable des niveaux de stocks plus faibles et des frais payés d’avance et acomptes moins élevés.

Détails sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique et une webdiffusion auront lieu le 13 avril 2022 à compter de 8 h 30 (HE) pour discuter des résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 et des faits saillants commerciaux récents. Cette conférence sera animée par Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies, et d’autres membres de la direction.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-844-400-1697 (sans frais) ou le 1-703-736-7400 (international). La conférence téléphonique sera également accessible par webdiffusion, en cliquant ici. L’enregistrement audio de cette conférence sera disponible le jour même à compter de 11 h 30 (HE), et ce, jusqu’au 20 avril 2022, au 1-855-859-2056 (Amérique du Nord) ou au 1-404-537-3406 (international) en saisissant le code d’accès 7843697. L’enregistrement audio sera également disponible dans la section « Événements antérieurs » à l’onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur nos prévisions de revenus pour l’exercice 2022 dans son ensemble, le déroulement de nos essais cliniques portant sur le TH1902, les échéanciers associés à la mise en œuvre de notre essai de type « panier » portant sur le TH1902, les échéanciers associés à la mise sur pied de notre équipe chargée des activités commerciales et médicales sur le terrain aux États-Unis et les échéanciers associés au recrutement et à la réalisation de l’étude visant à évaluer l’administration par injection IM du TrogarzoMD.

Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse repose sur ce que la Société considère comme étant des hypothèses raisonnables à la lumière de l’information disponible actuellement, les investisseurs sont priés de ne pas s’y fier indûment, puisque les résultats réels pourraient différer de cette information prospective. Voici certaines des hypothèses dont il a été tenu compte dans la préparation des énoncés prospectifs : l’actuelle pandémie de COVID-19 aura une incidence défavorable limitée sur les activités de la Société; les ventes d’EGRIFTAMD et de TrogarzoMD aux États-Unis progresseront au fil du temps; les pratiques commerciales de la Société aux États-Unis et dans les pays de l’Union européenne ne seront pas jugées contraires aux lois applicables; l’utilisation à long terme d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD ne modifiera pas leur profil d’innocuité actuel respectif; EGRIFTA SVMD et TrogarzoMD ne feront pas l’objet d’un rappel ou ne seront pas retirés du marché; aucune loi ou ordonnance ni aucun règlement, décret ou jugement ayant une incidence négative sur la commercialisation, la promotion ou la vente d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD ne sera adopté ou émis par un organisme gouvernemental dans les pays où ces produits sont commercialisés; un approvisionnement continu en EGRIFTA SVMD et TrogarzoMD sera disponible; les relations de la Société avec les fournisseurs tiers d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD seront exemptes de conflits et les tiers fournisseurs auront une capacité de production suffisante pour répondre à la demande d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD en temps voulu; aucun produit biosimilaire à l’EGRIFTA SVMD ne sera approuvé par la FDA; la propriété intellectuelle de la Société empêchera les fabricants de commercialiser des versions biosimilaires d’EGRIFTA SVMD aux États-Unis; la FDA approuvera le mode d’administration du TrogarzoMD par injection IV; la Société parviendra à trouver un partenaire commercial en Chine élargie pour sa plateforme de la Technologie SORT1+MC; les échéances associées à la réalisation de l’essai clinique de phase 1a portant sur le TH1902 et au lancement de l’essai de type « panier » seront respectées et les échéances associées au recrutement des patients et à la réalisation de l’étude visant à évaluer l’administration par injection IM du TrogarzoMD seront également respectées; et le plan d’affaires de la Société ne subira pas de modifications importantes.

Les hypothèses sur lesquelles reposent l’information prospective sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans une telle information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés aux facteurs suivants : l’incidence défavorable de la pandémie de COVID-19 sur a) les efforts et les initiatives de ventes de la Société, b) la capacité des fournisseurs de la Société à respecter leurs obligations envers cette dernière, c) les activités de recherche et de développement de la Société, ainsi que d) le commerce international; la capacité de la Société de réussir à accroître les ventes d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis et de TrogarzoMD en Europe; la capacité de la Société de répondre à l’offre et à la demande pour ses produits; l’acceptation par le marché d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis et de TrogarzoMD en Europe; le maintien des ententes de collaboration et des autres ententes importantes de la Société avec ses partenaires commerciaux et ses tiers fournisseurs actuels et sa capacité d’établir et de maintenir d’autres ententes de collaboration; la capacité de la Société de maintenir le remboursement d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD par de tiers payeurs aux États-Unis; l’efficacité et le prix d’autres thérapies ou médicaments concurrents qui sont disponibles sur le marché ou qui peuvent le devenir; la capacité de la Société de protéger et de conserver ses droits de propriété intellectuelle à l’égard d’EGRIFTA SVMD et de la tésamoréline; la réussite de la Société à obtenir des conditions de prix et de remboursement satisfaisantes pour le TrogarzoMD dans les principaux pays d’Europe; la capacité de la Société de commercialiser le TrogarzoMD dans les principaux pays de l’Union européenne; la capacité de la Société de mener à bien l’essai clinique de phase 1 en oncologie portant sur le TH1902 pour divers types de cancers et les retards qu’il pourrait y avoir dans la réalisation de tels essais; la découverte d’une cure pour le VIH; les attentes de la Société concernant sa performance financière, y compris ses revenus, ses charges, ses marges brutes, ses dépenses en immobilisations et l’impôt sur ses résultats; et les estimations de la Société concernant ses besoins en capital.

Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022, qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 parmi les documents déposés par Theratechnologies. Le lecteur est invité à étudier attentivement les risques et incertitudes susmentionnés et les autres risques et incertitudes et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Relations avec les médias et avec les investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président senior et chef de la direction financière

communications@theratech.com

514-336-7800