Theratechnologies présentera à la conférence Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference 2022

MONTRÉAL, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (Theratechnologies) (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que Paul Lévesque, président et chef de la direction, présentera à la Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference 2022.



Détails de la présentation de Theratechnologies :

Date : Mardi 3 mai 2022

Heure de la présentation : 13 h 30 HE

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, voie B

Cette conférence présente 66 des principales sociétés privées canadiennes cotées en bourse et financées par des fonds de capital-risque, ainsi que les sociétés en phase de pré-création les plus prometteuses du secteur des soins de santé. Les investisseurs ont la possibilité d'obtenir des mises à jour sur l'entreprise de la part des sociétés qui les présentent et de participer au système de rencontres individuelles de Bloom Burton avec la direction de l'entreprise. Seuls les participants inscrits peuvent participer à l'événement. Inscrivez-vous ICI pour participer à l'événement.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

