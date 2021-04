Theratechnologies présentera au Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference

MONTRÉAL, 12 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (Theratechnologies) (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que Paul Lévesque, président et chef de la direction, présentera au Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference le mercredi 21 avril 2021 à 10h30 (heure de l’Est).



La webdiffusion en direct sera disponible au https://wsw.com/webcast/bloomburton6/thtx/. Le lien de la webdiffusion en direct et archivée sera aussi disponible dans la section « Nouvelles » du site web de la Société.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs répondant à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

