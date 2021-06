Theratechnologies tiendra une session d'information au sujet de sa plateforme technologique SORT1+(MC) pour le traitement de tous les cancers exprimant la sortiline

- Le webinaire aura lieu le 21 juin 2021 à 11:00 HE -

MONTRÉAL, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (Theratechnologies ou la Société, (TSX : TH) (NASDAQ : THTX)), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra un webinaire au sujet de sa plateforme technologique SORT1+MC et du TH1902, son principal conjugué peptide-médicament (CPM) pour le traitement des tumeurs solides au stade avancé exprimant la sortiline, le lundi 21 juin 2021 à 11 heures 00, heure de l’Est.

Pour vous enregistrer, veuillez-vous rendre au : https://lifesci.rampard.com/WebcastingAppv5/Events/Registration/registration.jsp?Y2lk=MTE5MQ==.

Le webinaire inclura une présentation de Richard Béliveau, Ph.D., Université du Québec à Montréal, qui discutera de la science derrière les traitements anti-cancéreux ciblant des récepteurs et de la découverte de la sortiline en tant que nouvelle cible dans le traitement du cancer. Dr Béliveau sera disponible pour répondre aux questions après sa présentation et celles de Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies, et de Christian Marsolais, Ph.D., vice-président principal et chef de la direction médicale qui feront une mise à jour sur le programme de recherche en oncologie.

La technologie SORT1+MC est une nouvelle classe de traitement anticancéreux ciblant tous les cancers exprimant la sortiline en liant des médicaments anticancéreux déjà approuvés à un peptide exclusif qui s’attache spécifiquement au récepteur de la sortiline. Le CPM est internalisé par le récepteur de la sortiline et l’agent thérapeutique est directement relâché à l’intérieur de la cellule cancéreuse.

Le TH1902 a obtenu la désignation « fast track » de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement de toutes les tumeurs solides au stade avancé exprimant la sortiline qui sont réfractaires aux thérapies standards et est présentement évalué dans une étude clinique de phase 1.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.





Pour les demandes des médias:

Denis Boucher

Vice-président, Communications et affaires corporatives

514-336-7800

Pour les demandes des investisseurs:

Leah Gibson

Directrice principale, relations investisseurs

ir@theratech.com

617-356-1009