Theravance Biopharma, Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre principalement sur le développement et la commercialisation de médicaments. Son produit, YUPELRI (revefenacin) solution pour inhalation, est indiqué pour le traitement d'entretien des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). YUPELRI est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter la BPCO, une maladie pulmonaire à long terme qui comprend la bronchite chronique, l'emphysème ou les deux. YUPELRI est un médicament anticholinergique qui aide les muscles entourant les voies respiratoires dans les poumons à rester détendus pour prévenir les symptômes, tels que la respiration sifflante, l'essoufflement et autres. Son pipeline de programmes découverts en interne vise à répondre aux besoins non satisfaits des patients. Ampreloxetine, son inhibiteur de la recapture de la norépinéphrine en phase de recherche avancée, en cours de développement pour l'hypotension orthostatique neurogène symptomatique. Son agoniste sélectif des récepteurs 5-HT4 (TD-8954), développé pour le traitement des troubles de la motilité gastro-intestinale.

Secteur Produits pharmaceutiques