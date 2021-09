TheraVet : les essais dans l'arthrose canine débutent

La société de biotechnologie animale TheraVet a annoncé vendredi avoir démarré son étude clinique pivot devant évaluer son gel Visco-Vet dans l'arthrose canine.



Cet essai doit évaluer le potentiel d'une injection unique intra-articulaire dans le genou ou le coude afin d'améliorer la mobilité et de réduire la douleur des chiens atteints d'arthrose en comparaison des chiens non traités.



Au total, 154 chiens doivent être recrutés dans 20 centres situés dans quatre pays (France, Pays-Bas, Portugal et Pologne) dans le cadre d'un suivi de trois mois.



Le traitement du premier patient est prévu en octobre 2021, avant une mise à jour au cours du deuxième trimestre 2022, qui sera suivie des résultats des analyses intermédiaires.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action TheraVet reculait de plus de 2% vendredi. Le titre avait bondi de plus de 9% mercredi après la divulgation de premiers résultats encourageants dans l'arthrose canine.



