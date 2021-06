TheraVet : en retrait pour son premier jour de cotation

L'action du spécialiste de la santé animale TheraVet s'inscrit en baisse jeudi pour son premier jour de cotation sur les Bourses de Paris et Bruxelles.



Vers 12h00, le titre se négociait autour de 8,1 euros, contre un prix d'introduction fixé à 9,6 euros, ce qui correspond à un repli de 15%, tandis que le marché parisien n'accuse qu'un léger repli (-0,1%).



Le laboratoire wallon, spécialisé dans les traitements ostéoarticulaires pour les animaux, a levé plus de sept millions d'euros à l'occasion de l'opération, l'une des plus importantes de la récente vague d'IPO à Paris.



La société de biotechnologie vétérinaire a mis sur le marché 3,2 millions d'actions, dont 734.636 titres nouvellement émis, ce qui lui permet d'afficher une capitalisation boursière proche de 26 millions d'euros.



L'arrivée de nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, doit lui permettre de se développer sur le marché de la santé animale, un secteur à très fort potentiel de croissance et soutenu par un besoin d'innovations thérapeutiques.



