TheraVet : succès de l'introduction en Bourse

TheraVet, société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce le succès de son introduction en Bourse sur les marchés Euronext Growth Paris et Bruxelles avec une augmentation de capital de plus de sept millions d'euros.



'Notre société dispose désormais des ressources financières nécessaires au développement clinique des gammes de produits et à leur déploiement commercial en Europe et aux Etats-Unis', commente son fondateur et directeur général Enrico Bastianelli.



Le règlement des actions dans le cadre de l'OPF et du placement global interviendra le 15 juin, les négociations des actions sur les marchés Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles devant commencer le 17 juin.



