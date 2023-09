Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 avait été généré à hauteur de 93% par les premières commandes (constitution de stocks) des partenaires distributeurs au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne. Au cours du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires a été généré à 55% par les ventes directes, en Europe et aux États-Unis.

Au cours du premier semestre 2023, en parallèle du réseau de distributeurs existant et des nouveaux accords de distribution conclus avec Vetpharma (annoncés en février 2023) et plus récemment en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Slovénie/Croatie, TheraVet a prospecté plus activement les vétérinaires prescripteurs locaux (en Belgique, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis).

Ces deux canaux de vente ont permis de distribuer au cours des six premiers mois de l'année de 459 kits (ventes et échantillons), contre 412 kits distribués au cours du premier semestre 2022, soit une augmentation de 11%. En tenant compte du lancement du kit BIOCERA-VET 3*1cc en janvier 2023, qui a rencontré un vif succès, le nombre d'unités BIOCERA-VET distribuées (ventes et échantillons) a augmenté de 31% (soit 130 unités) par rapport au premier semestre 2022.

Aussi, l'augmentation de plus de 250% des ventes d'unités de BIOCERA-VET sur les deux premiers mois du 3ème trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022 confirme la dynamique d'accélération du chiffre d'affaires.

La Société enregistre en outre 554 887€ de « production immobilisée », du fait de l'activation des dépenses de développement au cours du premier semestre 2023, dans le cadre des programmes BIOCERA-VET® et VISCO-VET®, soit une diminution de 315 157€ par rapport au premier semestre 2022.

Le stock de produits finis et en cours de fabrication, établi à 13 226€ au 31 décembre 2022, a diminué de 8 746€ au cours du premier semestre 2023.

Les autres produits d'exploitation, représentent un montant de 57 424€ au 30 juin 2023, contre un montant de 98 989€ au 30 juin 2022, soit une diminution de 41 565€ du fait de la baisse de la masse salariale et des contributions financières publiques reçues dans ce cadre.

La diminution des « charges d'exploitation » reflète la transition réalisée de la phase de développement à celle de la commercialisation des produits BIOCERA-VET® et l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la Société :

-ont été réduits, la Société ayant anticipé fin 2022 la constitutionLes coû ded'unproductionstock de produits en prévision de la poursuite de l'expansion des produits BIOCERA-VET® dans plusieurs pays.