TheraVet : Informations privilégiées / Information sur chiffre d'affaires annuel

TheraVet publie ses résultats annuels de l'exercice 2021 et confirme ses perspectives ambitieuses de développement et de commercialisation pour 2022

Résultats de sécurité et d'efficacité positifs pour BIOCERA-VET® (arthrodèse et ostéosarcome du chien) et VISCO-VET® (arthrose canine)

Lancement de l'étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET® dans l'arthrose canine

Commercialisation de BIOCERA-VET® Bone Surgery et de BIOCERA-VET® Osteosarcoma dans plusieurs pays européens

Trésorerie robuste, de 5,63 M€ au 31 décembre 2021, conférant une visibilité financière sur deux ans

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 6 avril 2022 - 7h30 CEST - TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, présente aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, fait le point sur ses activités et confirme ses perspectives de développement et commerciales pour 2022.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, déclare : « 2021 a été une année passionnante et fructueuse pour la Société. Tout d'abord, le succès de son introduction en bourse a permis et permettra à TheraVet de poursuivre son ambitieux programme de développement, et notamment le développement de ses deux lignes de produits, BIOCERA-VET® et VISCO-VET®. L'année 2021 a également marqué un tournant majeur pour la Société qui a atteint le stade commercial avec sa ligne de substituts osseux, BIOCERA-VET®.»

Résultats financiers annuels de l'exercice 2021

en € (normes comptables belges) décembre 2021 décembre 2020 Chiffre d'affaires 12 348 0 Autres produits d'exploitation 2 181 390 1 220 017 Stocks de produits finis et en-cours de fabrication 54 843 0 Production immobilisée 1 930 219 987 810 Subventions d'exploitation 54 199 87 815 Autres produits d'exploitation 142 129 144 392 Total des produits d'exploitation 2 193 738 1 220 017 Achats et charges -3 364 356 -1 574 818 Approvisionnement et marchandises -63 972 0 Dépenses de R&D -1 152 580 -639 134 Charges exceptionnelles liées à l'introduction en bourse -174 932 0 Dépenses de marketing et commerciales -199,622 -525 Frais administratifs -1 009 862 -465 452 Frais de personnel -762 085 -468 689 Autres charges d'exploitation -1 303 -6,115 Excédent brut d'exploitation -1 170 618 -354 801 Provisions et amortissements -558 294 -46 399 Excédent net d'exploitation -1,728,912 -401,200 Résultat financier 261,088 12,247 Résultat avant impôt -1,467,824 -388,953 Impôts, régularisation d'impôt et reprise de provisions fiscales -126,974 -490 Résultat net -1 340 850 -388 463 Trésorerie nette 5,631 418 2 167 462

En 2021, TheraVet a généré son premier chiffre d'affaires à la suite du lancement de BIOCERA-VET® Bone Surgery en avril en Belgique et en octobre en France et aux Pays-Bas, et de BIOCERA-VET® Osteosarcoma en décembre dans ces mêmes pays.

La Société enregistre en outre 1,93 M€ de production immobilisée, du fait de l'activation des dépenses de développement dans le cadre des programmes BIOCERA-VET® et VISCO-VET®.

Conformément à la feuille de route présentée lors de l'introduction en bourse, l'accroissement des Achats et Dépenses reflète le développement des programmes précliniques et cliniques, la commercialisation des produits BIOCERA-VET® et la structuration de la Société :

- l'approvisionnement et marchandises sont comptabilisés pour la première fois : ils ressortent en hausse de 0,06 M€ par rapport à 2020, du fait de la commercialisation des produits BIOCERA-VET®

- la R&D constitue le premier poste de dépenses, à hauteur de 1,15 M€, en augmentation de 0,51 M€ par rapport à 2020. Cette augmentation résulte principalement (i) du développement de BIOCERA-VET® pour 0,29 M€ à fin 2021 au titre de la validation du processus de fabrication de BIOCERA-VET® Bone Surgery et d'études cliniques pour recueillir des données supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité en soutien des produits, contre 0,26 M€ à fin 2020, et (ii) du développement de VISCO-VET® pour 0,84 M€ à fin 2021 contribuant aux développements précliniques et cliniques, avec le lancement d'une étude pivot en Europe et le démarrage de la validation du processus de fabrication au regard des BPF (bonnes pratiques de fabrication), contre 0,47 M€ à fin 2020.

- les charges exceptionnelles liées à l'introduction en bourse représentent une augmentation de 0,17M€ par rapport à 2020 ; elles ont trait à la préparation de l'introduction en bourse.

- les dépenses de marketing et commerciales ressortent en hausse de 0,20 M€, à partir d'un niveau marginal en 2020, et traduisent les efforts de la Société pour préparer le lancement commercial des produits BIOCERA-VET®.

- les frais administratifs augmentent de 0,54 M€ par rapport à 2020, du fait principalement : o des efforts déployés pour accroître la visibilité de la Société auprès des investisseurs en participant à des événements financiers ou en promouvant la Société, o du soutien juridique dans le cadre de la préparation de plusieurs accords de partenariats négociés et signés en 2021 et début 2022, o du recours accru à des consultants opérationnels pour structurer et renforcer la Société.

- les frais de personnel atteignent 0,76 M€ en décembre 2021, contre 0,47 M€ en décembre 2020, 7 collaborateurs ayant été recruté en 2021 dans le cadre de la structuration de la Société.

Enfin, l'amortissement des dépenses de développement des programmes BIOCERA-VET® Bone Surgery et VISCO-VET® a induit une perte d'exploitation de 1,7 M€ et une perte nette de 1,34 M€.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie de la Société s'élevait à 5,63 M€, couvrant le financement de l'activité au moins jusqu'au premier trimestre 2024.

Faits opérationnels marquants (y compris les événements survenus après la clôture de l'exercice)

BIOCERA-VET®, la gamme la plus complète de substituts osseux

2021 a été l'année du développement de BIOCERA-VET®, la gamme de substituts osseux de TheraVet.

Programme de R&D

La Société a annoncé des résultats positifs dans ses indications cliniques cibles :

- En juillet 2021, BIOCERA-VET® Osteosarcoma a été utilisé avec succès dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire pour le traitement de l'ostéosarcome chez le chien.

- En novembre 2021, des résultats positifs ont été rapportés en matière de sécurité et d'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma pour la prise charge palliative de l'ostéosarcome chez le chien : ▪ Amélioration de la qualité de vie ▪ Réduction de la douleur pendant jusqu'à 6 mois après le traitement ▪ Taux de complications faible



-En février 2022, les résultats de sécurité et d'efficacité positifs de BIOCERA-VET® Bone Surgery dans l'arthrodèse (fusion de l'articulation du carpe ou du tarse) chez le chien ont été confirmés sur une cohorte élargie de patients (27 chiens). Dans cette étude, BIOCERA-VET® s'est révélé au moins aussi efficace que l'autogreffe osseuse mais avec un taux de complications plus faible (0% vs 25%) et un temps opératoire réduit (30 à 45 min), positionnant BIOCERA-VET® comme une alternative valable à la procédure de référence. Ces résultats ont été présentés et récompensés par le prix du "Meilleur Poster" en février 2022 lors de la conférence mondiale de chirurgie orthopédique Veterinary Orthopedic Conference (VOS) aux États-Unis.

Commercialisation

La commercialisation de BIOCERA-VET® Bone Surgery a été initiée en avril 2021 en Belgique, et étendue à la France et aux Pays-Bas en octobre 2021. BIOCERA -VET® Osteosarcoma a été lancé en décembre 2021 dans les mêmes pays.

L'expansion commerciale s'est poursuivie en mars 2022 avec un lancement au Royaume-Uni et en Irlande, qui représentent le 3e plus grand marché des animaux de compagnie en Europe avec plus de 16 millions de chiens.

En janvier 2022, afin de soutenir les ventes de la Société et conformément à la stratégie de la Société, TheraVet a signé un accord de distribution avec Centravet, l'un des principaux grossiste/distributeur de produits de santé animale en France.

Accords de partenariat

Afin de constituer la gamme la plus complète de substituts osseux vétérinaires, la Société a conclu deux nouveaux partenariats importants :

- En novembre 2021, signature d'un partenariat exclusif de distribution et de recherche avec INNOTERE Gmbh (Allemagne) élargissant de manière significative le portefeuille de substituts osseux synthétiques de TheraVet avec : (i) 2 lignes de greffons osseux complémentaires, (ii) des endoprothèses osseuses bio-imprimées en 3D pour des greffes osseuses personnalisées, et (iii) le développement de produits propriétaires de nouvelle génération.

- En février 2022, signature d'un partenariat exclusif avec Industrie Biomediche Insubri SA (IBI, Suisse) concernant une nouvelle ligne de greffons osseux biologiques, BIOCERA-VET® SmartGraft, permettant ainsi à la Société de fournir au marché vétérinaire une solution unique et standardisée de greffe osseuse biologique alliant qualité et disponibilité.

Grâce à ces nouveaux partenariats, la Société a constitué l'une des gammes les plus complètes de substituts osseux disponibles sur le marché vétérinaire.

VISCO-VET®, une nouvelle solution pour l'arthrose canine et la prévention de la rupture de ligaments.

VISCO-VET® est une gamme de gels intra-articulaires injectables destinés à traiter les pathologies articulaires du chien, telles que l'arthrose et les lésions du ligament croisé antérieur qui concernent plus de 40 millions de chiens en Europe et aux États-Unis.

En septembre 2021, les résultats de preuve de concept obtenus en laboratoire ont été confirmés dans une étude clinique pilote évaluant VISCO-VET® dans l'arthrose canine chez des chiens de propriétaires. Une seule injection intra-articulaire de VISCO-VET® chez ces animaux a permis d'obtenir les résultats suivants :

• Une amélioration statistiquement significative de la mobilité

• Une réduction statistiquement significative de la douleur liée à l'arthrose

• Des effets durables et croissants dans le temps, pendant jusqu'à 3 mois après l'injection

• Une bonne tolérance sans événement indésirable observé

La Société a annoncé en septembre 2021 le lancement de l'étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET® dans l'arthrose canine en France et aux Pays-Bas. Le recrutement des patients a commencé en octobre 2021.

Stratégie & étapes clés en 2022

En 2022, la Société entend poursuivre le développement de ses différents actifs et accélérer la montée en puissance de la commercialisation de BIOCERA-VET®. Les ressources seront allouées à la réalisation des objectifs stratégiques suivants :