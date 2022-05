TheraVet : accord de distribution en Espagne

TheraVet a fait part lundi de la signature d'un accord de distribution avec l'espagnol Nuzoa, une annonce qui lui permettait de gagner plus de 3% ce matin sur Euronext.



Aux termes de l'accord, Nuzoa a prévu de s'appuyer sur sa force de frappe commerciale et marketing pour promouvoir et commercialiser les substituts osseux de TheraVet en Espagne.



Ce partenariat va permettre à la société wallonne de biotechnologie vétérinaire de lancer ses produits en Espagne avec environ six mois d'avance sur le calendrier initialement prévu.



L'Espagne est l'un des cinq plus grands marchés européens pour ce qui concerne les animaux de compagnie, derrière la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, avec environ 6,7 millions de chiens et 3,7 millions de chats.



Cotée à la fois sur Euronext Growth Paris et Bruxelles, l'action TheraVet progressait de 3,3% lundi matin après cette annonce.



