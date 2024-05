Fin anticipée du recrutement des patients de l'étude clinique VISCO-VET qui s’appuiera sur un nombre de patients recrutés plus ciblé Les données seront analysées comme prévu ; les résultats sont attendus pour la fin du 4ème trimestre 2024 Ces résultats seront utilisés pour nouer des partenariats en vue de l'obtention de licences dans l'arthrose canine Ces résultats seront également importants pour le développement de TheraVet sur le marché des chevaux de compétition

TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET) (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce la fin anticipée du recrutement des patients de son étude clinique multicentrique européenne pivot VISCO-VET dans l'ostéoarthrite canine (VV-OA2) en raison des difficultés de recrutement. Malgré les efforts déployés pour inclure des patients, leur nombre sera finalement inférieur à l'objectif initialement prévu.

VV-OA2, une étude de terrain prospective, multicentrique, contrôlée, en double aveugle et randomisée chez des chiens de compagnie souffrant d'arthrose, avait pour but d'évaluer le potentiel d'une injection intra-articulaire unique de VISCO-VET dans le grasset ou le coude pour améliorer la mobilité du chien et réduire la douleur par rapport à un groupe contrôle non traité 3 mois après le traitement. 67 chiens ont finalement été inclus dans l’étude en comparaison d’un design initial prévoyant un échantillon de 171 chiens. La décision de mettre fin au recrutement a été prise après une réflexion attentive sur divers facteurs, y compris l'impact sur les délais et les ressources déployées.

La Société prévoit de poursuivre l'analyse des données collectées. Les résultats de l'étude devraient être livrés d'ici la fin du quatrième trimestre de 2024. Si la significativité statistique n'a pas été atteinte, les conclusions fourniront des informations importantes qui pourraient orienter les efforts de recherche futurs dans ce domaine.

De plus, les résultats serviront de base pour explorer des partenariats potentiels en matière de co-développement et de licences. La Société reconnaît l'importance de la collaboration dans la progression de la recherche médicale vétérinaire et est ouverte à des partenariats avec des organisations intéressées par le développement ultérieur de son produit.

En outre, les informations obtenues à partir de cette étude pourraient avoir des implications au-delà de la santé canine. Les perspectives en matière de sécurité et d'efficacité offrent des pistes potentielles pour une application et une recherche sur d’autres espèces comme le cheval.

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine.

