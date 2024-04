Hausse de 54% des ventes d’unités de BIOCERA-VET® (toutes gammes confondues) en 2023 par rapport à l’exercice 2022 Hausse de 68% des ventes d’unités de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA par rapport à l’exercice 2022 Multiplication par six des ventes en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) en 2023 Enregistrement des premières ventes de BIOCERA-VET® EQUINE

Regulatory News:

TheraVet (ISIN : BE0974387194 – ticker : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 et pour le 1er trimestre 2024.

Le nombre d’unités BIOCERA-VET® vendues a augmenté de 54% en 2023 par rapport à 2022 ; les 741 unités vendues générant un chiffre d’affaires de 0,12 M€, principalement en Europe.

BIOCERA-VET® BONE SURGERY1 représente 80% des unités vendues, les 20% restants étant issus de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU. BONE SURGERY RTU 3*1cc et OSTEOSARCOMA RTU 2*12cc ont contribué de manière significative à ces chiffres en représentant 49% du total des unités vendues. Lancé en Europe en mai 2023 et aux États-Unis en octobre 2023, BIOCERA-VET® COMBO CLEAN représente déjà 5% du total des unités vendues en 2023. Les ventes de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU et BONE SURGERY RTU ont augmenté respectivement de 68% et de 50% en 2023 par rapport à 2022. En 2023, 173 unités ont été vendues en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), soit 23% du total des unités vendues et une multiplication des ventes par 6 comparé à 2022.

Au premier trimestre 2024, les ventes de BIOCERA-VET® sont restées stables à 206 unités par rapport au premier trimestre 2023 et ont diminué de 9% par rapport au quatrième trimestre 2023. Alors que le nombre d’unités BIOCERA-VET® BONE SURGERY vendues a augmenté par rapport à l’année précédente et au trimestre précédent, les ventes ont été impactées par la baisse des ventes de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA. Aux États-Unis, la désignation de l’Université de Floride, jusque-là client, comme centre de l’étude clinique2 mesurant l'efficacité de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA, a pesé sur le volume d’affaires généré par ce produit. En Europe, les ventes de BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA ont été affectées par la réduction du nombre de patients traités, mais une augmentation marquée des demandes par les propriétaires (+18%) devrait se concrétiser par des achats de vétérinaires au 2ème trimestre, laissant espérer un rebond dès la fin du semestre. L'augmentation de 36% des ventes indirectes enregistrées par rapport au 4ème trimestre 2023 est principalement due à la croissance importante enregistrée au Royaume-Uni (+60%) depuis le début du second semestre 2023.

Les premières ventes de BIOCERA-VET® Equine, lancée le 13 mars 2024, ont été enregistrées au cours de ce premier trimestre 2024.

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.

À propos de BIOCERA-VET®

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :

BIOCERA-VET ® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant

BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant BIOCERA-VET ® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur

SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur BIOCERA-VET ® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable

GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable BIOCERA-VET ® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie

OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie BIOCERA-VET ® COMBO-CLEAN, un substitut osseux à base de phosphate de calcium à libération locale et prolongée d'antibiotiques

COMBO-CLEAN, un substitut osseux à base de phosphate de calcium à libération locale et prolongée d'antibiotiques BIOCERA-VET® Equine, un ciment à base de phosphate de calcium autodurcissant prêt à l'emploi et hautement injectable, idéal pour la chirurgie dentaire et équine.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET.

_______________________

1 La gamme BIOCERA-VET BONE SURGERY (BS) comprend 6 references: BS RTU 1cc, BS RTU 3cc, BS RTU 3*1cc, Granules, Smartgraft et COMBO CLEAN.

2CP_TheraVet_23112023_OSA_Floride_FR.pdf (theravet-finances.com)

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240409739816/fr/