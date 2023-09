TheraVet : un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 29%

TheraVet, société de biotechnologie pionnière dans la prise en charge des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie, a annoncé ce mercredi ses résultats financiers clos le 30 juin 2023. Au titre du premier semestre, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 55 266 d'euros, en augmentation de 29% par rapport au premier semestre 2022. L'augmentation de plus de 250% des ventes d'unités de Biocerat-Vet sur les deux premiers mois du troisième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022 confirme la dynamique d'accélération du chiffre d'affaires.



TheraVet a essuyé une perte opérationnelle de 1,26 million contre 1,22 million au 30 juin 2022 et une perte nette réduite de 0,9 million contre 1,2 million au 30 juin 2022.



Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 1,75 million d'euros, couvrant le financement de l'activité jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024.