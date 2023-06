Theravet : en hausse après le succès de son programme contre l'ostéosarcome

Theravet progresse de 5,43% à 1,94 euro après avoir annoncé que depuis le lancement de son programme sur l’ostéosarcome (cancer osseux) fin 2022, le nombre de centres participants a augmenté de 300% pour atteindre le nombre de 16 dans 7 pays. La biotech vétérinaire précise que depuis son lancement officiel il y a 2 mois, ce nombre a augmenté de 33% et que la fréquentation de la page www.bonecancer.dog a été multiplié par 3 au cours du dernier mois, signe d'un réel intérêt et d'un besoin d'information pour les propriétaires.



Avec quelque 40 000 cas par an en Europe et aux États-Unis, l'ostéosarcome affecte sévèrement la qualité de vie des animaux de compagnie du fait de douleurs intenses et d'une mobilité réduite. Theravet propose Biocera-vet Osteosarcoma RTU, " alternative à l'amputation chez les chiens souffrant d'un ostéosarcome ".